不甩美打壓…芬蘭軍方買150架大疆無人機

2019-06-17 17:25 世界日報 記者 世界日報 記者 蔡敏姿 ／北京17日電



深圳大疆創新科技有限公司將向芬蘭國防軍提供150架無人機。圖／取材自大疆官網 分享 facebook

貿易戰下，美國把矛頭對準中國無人機認為存在數據風險問題，不過，芬蘭報紙《赫爾辛基新聞報》指出，深圳大疆創新科技有限公司（DJI）將向芬蘭國防軍提供無人機，總數則為150架，訂單金額27萬歐元（約30萬美元），交付期為2019年至2020年間。

報導指出，芬蘭國防部官員Jani Kortesluoma表示，「這些無人機並沒有所謂的安全風險」，第一批交付的無人機數量為30架，總數則為150架。此次選中的機型是大疆公司生產的Mavic（御） Pro Platinum無人機，重700多克，飛行時間約30分鐘。這是芬蘭國防軍第一次採購商用無人機，此前芬蘭國防軍採購的是以色列Orbiter無人機和瑞士Ranger無人機。

大疆是全球最大的商業無人機製造企業，全球市占率達70%至80%。

俄羅斯衛星通訊社稱，芬蘭邊防人員目前使用的無人機帶有熱成像儀，他們正在研發技術，以便能在夜間使用這一無人機。其工作程序大致如下：在監視系統被觸發後，無人機將飛臨事發地點，對運動物體進行識別，判明是人，還是動物。

事實上，美國軍方也配備大疆無人機。觀察者網報導，美國空軍特種戰術作戰單位已經裝備15架大疆Mavic Pro無人機，分別部署在八個特種戰術中隊內。而美國空軍2018年8月公布的一份採購文件顯示，美國空軍還將採購35架大疆公司的商用無人機。