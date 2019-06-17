2歐企參與中國5G網路建設 環球時報：恐讓美十分尷尬

2019-06-17 17:34 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／北京17日電



歐企諾基亞和愛立信成為中國5G網路招標贏家。（歐新社） 分享 facebook

中國工信部日前頒發首批5G網路商用牌照，而後中國移動馬不停蹄為5G網路的建設展開了招標，採購一大批網路設備。在中國移動採購名單中，最大的贏家除了有華為外，還有兩家來自歐洲的外企，諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）公司。

環球時報報導稱，這兩個歐企大贏家「恐怕會讓美國政府十分尷尬」。報導指出，從中國移動公司的採購信息公告來看，華為的設備占了最多，其次就是愛立信和諾基亞。

報導說，與美國此刻正對華為「圍追堵截」，並要求歐洲也對華為進行「排擠」不同，中國官方和網路運營商都沒有因為愛立信和諾基亞是外企，以及它們來自於與中國不同「政治體制」的國家，就排斥它們，反而是公平、透明地給了這兩家外企參與中國5G網路建設的機會。

環時認為，愛立信和諾基亞能參與中國網路5G的建設也並不奇怪，一方面是因愛立信、諾基亞等一直都是中國移動、中國聯通在內的多個網絡運營商的合作夥伴。此外，去年也有中國媒體傳出運營商會採購它們設備的消息。

另一方面，報導稱，正如中國多次在國內外表示「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」，但遺憾的是，在美國持續奉行自我孤立和貿易保護主義的當下，這個中國對外企持續開放、允許其參與5G網路建設的案例，並沒有引起西方媒體的關注。