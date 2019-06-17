親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

2歐企參與中國5G網路建設 環球時報：恐讓美十分尷尬

2019-06-17 17:34世界日報 記者許依晨／北京17日電

歐企諾基亞和愛立信成為中國5G網路招標贏家。（歐新社）
歐企諾基亞和愛立信成為中國5G網路招標贏家。（歐新社）
分享

中國工信部日前頒發首批5G網路商用牌照，而後中國移動馬不停蹄為5G網路的建設展開了招標，採購一大批網路設備。在中國移動採購名單中，最大的贏家除了有華為外，還有兩家來自歐洲的外企，諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）公司。

環球時報報導稱，這兩個歐企大贏家「恐怕會讓美國政府十分尷尬」。報導指出，從中國移動公司的採購信息公告來看，華為的設備占了最多，其次就是愛立信和諾基亞。

報導說，與美國此刻正對華為「圍追堵截」，並要求歐洲也對華為進行「排擠」不同，中國官方和網路運營商都沒有因為愛立信和諾基亞是外企，以及它們來自於與中國不同「政治體制」的國家，就排斥它們，反而是公平、透明地給了這兩家外企參與中國5G網路建設的機會。

環時認為，愛立信和諾基亞能參與中國網路5G的建設也並不奇怪，一方面是因愛立信、諾基亞等一直都是中國移動、中國聯通在內的多個網絡運營商的合作夥伴。此外，去年也有中國媒體傳出運營商會採購它們設備的消息。

另一方面，報導稱，正如中國多次在國內外表示「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」，但遺憾的是，在美國持續奉行自我孤立和貿易保護主義的當下，這個中國對外企持續開放、允許其參與5G網路建設的案例，並沒有引起西方媒體的關注。

北京
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

習近平將訪日 大熊猫「香香」延長留日促進中日友好

2019-06-17 17:17

最新/反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

2019-06-17 17:39

不甩美打壓…芬蘭軍方買150架大疆無人機

2019-06-17 17:25

中共黨媒9問9答中美關係 祭「長期鬥爭」動員令

2019-06-17 16:25

台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54

海峽論壇／汪洋：兩岸經濟優勢 應截長補短

2019-06-17 14:29

陸官媒質疑反對派策動「不明就裡」的港人上街

2019-06-17 12:18

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」

2019-06-17 10:02

讓美國尷尬？ 陸5G招標 挑中2歐企

2019-06-17 00:35

京台兩地高山族豐收節聯誼活動在台灣會館舉行

2019-06-16 18:46

陸委會嗆海峽論壇是「統戰大會」 威脅民主自由

2019-06-16 16:28

無懼美打壓！大疆無人機獲芬蘭軍隊採購150架

2019-06-16 15:54

海峽論壇大會開幕 汪洋大談兩岸必須必然統一

2019-06-16 14:25

習近平66歲生日 普亭送上一整箱俄羅斯冰淇淋祝壽

2019-06-16 13:51

海峽青年論壇 台青：西進首重「接地氣」

2019-06-16 13:22

曾永權海峽論壇致詞 多次提及「九二共識」重要性

2019-06-16 12:03

海峽論壇政界止步？ 沈智慧赴陸演講被網友酸

2019-06-16 11:36

海峽論壇登場 汪洋：台灣人士報名勝以往

2019-06-16 11:16

海峽論壇開幕 曾永權會見大陸政協主席汪洋

2019-06-16 11:12

香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債

2019-06-16 11:09

海峽青年論壇 強調「接地氣」

2019-06-15 23:59

退休1年半後… 南京政協前主席沈健車內服毒自殺

2019-06-15 12:31

高鐵專家、前北京交大校長寧濱 車禍逝世

2019-06-15 12:30

不甩陸委會？北市澎湖金馬都要去海峽論壇

2019-06-15 00:16

海峽論壇今開幕 逾萬台人參加

2019-06-15 00:15

美國會提香港法案 陸外交部嚴正交涉

2019-06-15 00:13

「香港媽媽」坐滿遮打花園 籲守護孩子

2019-06-14 22:53

周繼祥在海基會董監事會上放砲：很快就要政黨輪替了

2019-06-14 19:27

金門縣長楊鎮浯將出席海峽論壇 並2度會劉結一

2019-06-14 19:26

經濟分析出現中國豬遭指辱華 瑞銀道歉

2019-06-14 19:16

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

香港最美風景！遊行「摩西分紅海」讓路救護車影片瘋傳

2019-06-17 09:17

新聞眼／3關鍵2劇本 香港壓力傾洩北京

2019-06-16 23:59

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33

百萬港人怒吼 林鄭致歉了！但未提是否撤回修例

2019-06-16 21:00

港府暫緩送中條例 專家：中共內鬥

2019-06-16 18:43

緩修「送中」紐時：習掌權後最大政治讓步

2019-06-17 00:13

港媒稱林鄭「放下身段」道歉 送中草案已形同撤回

2019-06-16 21:19

香港百萬人再怒吼 特首道歉 重啟修例無時間表

2019-06-17 00:31

難擋百萬港人怒吼特首致歉 國際媒體顯著報導

2019-06-16 22:39

香港200萬人黑衣反送中 陸媒繼續沉默

2019-06-17 09:14

凌友詩：香港人「反送中」是明白歧視大陸法制

2019-06-17 14:31

香港反送中 歐媒：雨傘是公民對抗當局盾牌

2019-06-16 19:22

讓美國尷尬？ 陸5G招標 挑中2歐企

2019-06-17 00:35

送中條例暫緩，特首林鄭月娥竟稱台灣是關鍵！揭開台港交涉內幕，看香港政府如何前後矛盾

2019-06-17 13:38

台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54

【重磅快評】香港200萬人反送中 台灣的該與不該

2019-06-17 11:01

逃犯條例修法引擔憂 香港大亨轉移資產到新加坡

2019-06-16 23:49

最新／反送中示威風雲再起 千人包圍特首辦要求對話

2019-06-17 17:39

香港「盾牌女孩」在鎮暴警察前靜坐 成反送中代表形象

2019-06-17 14:21

影／反送中白天走到黑夜 群眾高喊「香港加油」

2019-06-16 21:06

喊停或喊撤？港府消息人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-17 11:47

香港民陣稱遊行人數200萬+1人 那「1人」是誰？

2019-06-17 10:16

行會成員：暫緩與撤回無異 港府沒能量重推修例

2019-06-17 09:45

台灣萬人撐香港 港生唱海闊天空激動落淚

2019-06-16 23:11

反送中是巨變開端？謝金河：王志民才是香港的大家長

2019-06-17 11:46

控警方612流血清場 道具師製「染血林鄭」公仔頭讓民眾打　

2019-06-16 19:01

群組「OK」手勢回應主管 員工被指不懂規矩遭炒魷魚

2019-06-17 16:54

台灣萬人撐香港 她感動「謝謝相挺」

2019-06-17 00:35

黃之鋒歸隊開砲：林鄭流淚港人流血！撤回是唯一出路

2019-06-17 15:36

「當你對邪惡沉默，香港將只剩下恐懼」一個香港對沖基金經理人的反送中告白

2019-06-17 14:04

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

中聯辦急召港政要 呼籲共度難關

2019-06-17 00:16

遊行過後街頭沒垃圾 網友大讚高素質：香港人好棒

2019-06-17 15:30

「蜘蛛餵奶」之後…西雙版納發現新種蜘蛛

2019-06-17 17:07

近200萬港人反送中 華郵：港府與人民關係破裂

2019-06-17 09:04

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」

2019-06-17 10:02

百萬港人上街反送中 陸委會：致上最高敬意！

2019-06-16 20:54

司機拒收錢趕接黑衣人 中大生從誤會到感動：原來司機一直同行

2019-06-17 14:37

賴峰偉至廈門出席海峽論壇 倡召開澎閩漁業會議

2019-06-16 21:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top