親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中外溢效應？台灣「同感香港」的民意變化

「大綠主導，小綠配合」 李正皓：滅韓三部曲悄悄上演

中共黨媒9問9答中美關係 祭「長期鬥爭」動員令

2019-06-17 16:25世界日報 記者李春／北京17日電

中共中央機關刊物《求是》雜誌，一向以文章冗長、語調鏗鏘著稱。6月16日其出版的最新一期即今年第12期，有一篇長文，題為「認清本質 洞明大勢 鬥爭到底 ——中美經貿摩擦需要澄清的若干問題 」。

這篇文章署名「青原」大概是取正本清源之意，文章長達1萬2000字，看上去長，實則可解成兩大塊，內容就清楚了。首先一部分內容，是繼承中共中央機關報人民日報的中美關係新九評，來了九個面對美國的設問、九個自行回答。

這九個問九個答，包括中美經貿關係是零和博弈嗎？美方所強調的公平貿易真的公平嗎？奉行單邊主義走得通嗎？搞科技霸權主義能得逞嗎？極限施壓對中國管用嗎？貿易保護能實現美國製造業回流嗎？經貿摩擦能促進美國經濟繁榮嗎？加徵關稅符合美國民眾利益嗎？中美經貿摩擦會壓垮中國經濟嗎？

「五個面對」 強調中國不怕打

在九問九答之後，就要闡明中國的態度和立場了，這回用的是五個面對美國五個中國動作，包括面對中美經貿摩擦，中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場；面對美國挑起並升級經貿摩擦，中國不願打，不怕打，必要時不得不打；面對美國政府推行單邊主義和保護主義，中國堅持互利共贏，推動構建人類命運共同體；面對美國挑戰破壞現行國際秩序，中國堅定維護多邊貿易體制，積極參與引領全球治理體系變革和建設；面對中美經貿摩擦不利影響，中國將獨立自主、自力更生，深化改革、擴大開放。

1萬2000字讀了下來，不論是九問九答，還是五個面對，其實不是講給美國人聽的，因為美國人未見得能聽懂，那是講給中共黨員幹部聽的，是「長期鬥爭」的動員令。

中美關係，中共黨媒祭長期鬥爭動員令。
中美關係，中共黨媒祭長期鬥爭動員令。
分享

中共
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54

海峽論壇／汪洋：兩岸經濟優勢 應截長補短

2019-06-17 14:29

陸官媒質疑反對派策動「不明就裡」的港人上街

2019-06-17 12:18

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」

2019-06-17 10:02

讓美國尷尬？ 陸5G招標 挑中2歐企

2019-06-17 00:35

京台兩地高山族豐收節聯誼活動在台灣會館舉行

2019-06-16 18:46

陸委會嗆海峽論壇是「統戰大會」 威脅民主自由

2019-06-16 16:28

無懼美打壓！大疆無人機獲芬蘭軍隊採購150架

2019-06-16 15:54

海峽論壇大會開幕 汪洋大談兩岸必須必然統一

2019-06-16 14:25

習近平66歲生日 普亭送上一整箱俄羅斯冰淇淋祝壽

2019-06-16 13:51

海峽青年論壇 台青：西進首重「接地氣」

2019-06-16 13:22

曾永權海峽論壇致詞 多次提及「九二共識」重要性

2019-06-16 12:03

海峽論壇政界止步？ 沈智慧赴陸演講被網友酸

2019-06-16 11:36

海峽論壇登場 汪洋：台灣人士報名勝以往

2019-06-16 11:16

海峽論壇開幕 曾永權會見大陸政協主席汪洋

2019-06-16 11:12

香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債

2019-06-16 11:09

海峽青年論壇 強調「接地氣」

2019-06-15 23:59

退休1年半後… 南京政協前主席沈健車內服毒自殺

2019-06-15 12:31

高鐵專家、前北京交大校長寧濱 車禍逝世

2019-06-15 12:30

不甩陸委會？北市澎湖金馬都要去海峽論壇

2019-06-15 00:16

海峽論壇今開幕 逾萬台人參加

2019-06-15 00:15

美國會提香港法案 陸外交部嚴正交涉

2019-06-15 00:13

「香港媽媽」坐滿遮打花園 籲守護孩子

2019-06-14 22:53

周繼祥在海基會董監事會上放砲：很快就要政黨輪替了

2019-06-14 19:27

金門縣長楊鎮浯將出席海峽論壇 並2度會劉結一

2019-06-14 19:26

經濟分析出現中國豬遭指辱華 瑞銀道歉

2019-06-14 19:16

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

香港反送中／港鐵車長車廂廣播：麻煩各位代替我去 堅持到底！

2019-06-16 18:25

香港最美風景！遊行「摩西分紅海」讓路救護車影片瘋傳

2019-06-17 09:17

新聞眼／3關鍵2劇本 香港壓力傾洩北京

2019-06-16 23:59

羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33

百萬港人怒吼 林鄭致歉了！但未提是否撤回修例

2019-06-16 21:00

怒吼特首下台聲聲催！林鄭母校校友喊「Shame on you」

2019-06-16 17:05

港府暫緩送中條例 專家：中共內鬥

2019-06-16 18:43

緩修「送中」紐時：習掌權後最大政治讓步

2019-06-17 00:13

影／香港616「反送中」 縮時影片如潰堤潮水

2019-06-16 18:16

港媒稱林鄭「放下身段」道歉 送中草案已形同撤回

2019-06-16 21:19

香港百萬人再怒吼 特首道歉 重啟修例無時間表

2019-06-17 00:31

難擋百萬港人怒吼特首致歉 國際媒體顯著報導

2019-06-16 22:39

香港200萬人黑衣反送中 陸媒繼續沉默

2019-06-17 09:14

香港反送中 歐媒：雨傘是公民對抗當局盾牌

2019-06-16 19:22

凌友詩：香港人「反送中」是明白歧視大陸法制

2019-06-17 14:31

讓美國尷尬？ 陸5G招標 挑中2歐企

2019-06-17 00:35

送中條例暫緩，特首林鄭月娥竟稱台灣是關鍵！揭開台港交涉內幕，看香港政府如何前後矛盾

2019-06-17 13:38

逃犯條例修法引擔憂 香港大亨轉移資產到新加坡

2019-06-16 23:49

【重磅快評】香港200萬人反送中 台灣的該與不該

2019-06-17 11:01

這3個關鍵 促港府停手

2019-06-16 17:13

影／反送中白天走到黑夜 群眾高喊「香港加油」

2019-06-16 21:06

喊停或喊撤？港府消息人士：逃犯條例會「自然死亡」

2019-06-17 11:47

一國兩制敏感雷區 香港三特首誰碰誰中彈

2019-06-16 17:19

香港民陣稱遊行人數200萬+1人 那「1人」是誰？

2019-06-17 10:16

香港「盾牌女孩」在鎮暴警察前靜坐 成反送中代表形象

2019-06-17 14:21

行會成員：暫緩與撤回無異 港府沒能量重推修例

2019-06-17 09:45

台灣萬人撐香港 港生唱海闊天空激動落淚

2019-06-16 23:11

控警方612流血清場 道具師製「染血林鄭」公仔頭讓民眾打　

2019-06-16 19:01

台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54

反送中是巨變開端？謝金河：王志民才是香港的大家長

2019-06-17 11:46

台灣萬人撐香港 她感動「謝謝相挺」

2019-06-17 00:35

「當你對邪惡沉默，香港將只剩下恐懼」一個香港對沖基金經理人的反送中告白

2019-06-17 14:04

黃之鋒歸隊開砲：林鄭流淚港人流血！撤回是唯一出路

2019-06-17 15:36

中聯辦急召港政要 呼籲共度難關

2019-06-17 00:16

近200萬港人反送中 華郵：港府與人民關係破裂

2019-06-17 09:04

中槍肺癌大叔恐被控暴動罪 女兒求影片證父清白

2019-06-17 11:27

龐培歐：川普將在大阪與習近平談及「香港示威」

2019-06-17 10:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top