中共黨媒9問9答中美關係 祭「長期鬥爭」動員令

2019-06-17 16:25 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ／北京17日電



中共中央機關刊物《求是》雜誌，一向以文章冗長、語調鏗鏘著稱。6月16日其出版的最新一期即今年第12期，有一篇長文，題為「認清本質 洞明大勢 鬥爭到底 ——中美經貿摩擦需要澄清的若干問題 」。

這篇文章署名「青原」大概是取正本清源之意，文章長達1萬2000字，看上去長，實則可解成兩大塊，內容就清楚了。首先一部分內容，是繼承中共中央機關報人民日報的中美關係新九評，來了九個面對美國的設問、九個自行回答。

這九個問九個答，包括中美經貿關係是零和博弈嗎？美方所強調的公平貿易真的公平嗎？奉行單邊主義走得通嗎？搞科技霸權主義能得逞嗎？極限施壓對中國管用嗎？貿易保護能實現美國製造業回流嗎？經貿摩擦能促進美國經濟繁榮嗎？加徵關稅符合美國民眾利益嗎？中美經貿摩擦會壓垮中國經濟嗎？

「五個面對」 強調中國不怕打

在九問九答之後，就要闡明中國的態度和立場了，這回用的是五個面對美國五個中國動作，包括面對中美經貿摩擦，中國始終堅持平等、互利、誠信的磋商立場；面對美國挑起並升級經貿摩擦，中國不願打，不怕打，必要時不得不打；面對美國政府推行單邊主義和保護主義，中國堅持互利共贏，推動構建人類命運共同體；面對美國挑戰破壞現行國際秩序，中國堅定維護多邊貿易體制，積極參與引領全球治理體系變革和建設；面對中美經貿摩擦不利影響，中國將獨立自主、自力更生，深化改革、擴大開放。

1萬2000字讀了下來，不論是九問九答，還是五個面對，其實不是講給美國人聽的，因為美國人未見得能聽懂，那是講給中共黨員幹部聽的，是「長期鬥爭」的動員令。