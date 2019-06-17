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台籍政協委員凌友詩稱 佛教和文化可扭轉「台獨」邪氣

2019-06-17 14:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共全國政協委員凌友詩上午在海峽智庫論壇大談中華文化和正信佛教，她鼓勵台灣優秀的中文、書法、美術和古文經典的老師到大陸或一帶一路沿線服務，才能扭轉台灣鋪天蓋地的「台獨」邪氣。她表示，中國要統一，台灣要做點事，為民族做點事，有尊嚴做點事，可在文化層面來做點事。

第十一屆海峽論壇兩岸智庫論壇今天在廈門舉行，上午安排主題發言，凌友詩以「共同傳播中華文化、發揮港澳台灣文化使用者作用」為題發言。

57歲卻自稱「平凡的台灣女孩」的凌友詩，今年中共兩會期間以高亢的聲調演說頌揚兩岸統一，承認「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，頌揚兩岸統一，引發爭議。民進黨政府以違反台灣地區與大陸地區人民關係條例開罰50萬。

凌友詩指出，世界上只有一個中國，兩岸要統一，台灣要做點事，為民族做點事，有尊嚴做點事，不是因為經濟需要，而是文化層面做點事，目前有三個重點可以切入，包括「香港澳門與台灣輪流舉辦國際的文化高峰論壇和宗教高峰論壇」、「鼓勵香港澳門與台灣的語言教師，為國際提供中文教育」以及「推廣正信正念慈善利他的人間佛教」等。

凌友詩說，台灣有很多很好的中文、美術、書法、古文經典等優秀教師，可以去「一帶一路」沿線國家或在中國上中華文化。只要做到上述三點，可以為台港澳逐漸式微的中華文化注入活力與資源，有利於揚起民族正氣，壓制台獨與港獨的邪氣。

凌友詩會後受訪時表示，世界上只有一個中國，如果兩岸要統一，一直強調政治的時候，兩岸關係就不活絡，沒有什麼路可走，目前從文化切入，多半是民俗交流或是文創合作，台灣的文化尊嚴談不上，如果真正做到上述三點，台灣長期被壓抑的正氣，面對台獨鋪天蓋地的邪氣，才能被逆轉過來，支持正統的中華文化、支持正統的中國政權政治勢力才能抬起來，這是有戰略意義的。

被問到，如何以中共總書記習近平「告台灣同胞書40周年講話」為探索「一國兩制」台灣方案搭橋？凌友詩稱，台灣方案屬於政治跟法律，不過可以看到，中國已經有能力號召世界，建立人類命運共同體的雛形，因此結合台灣與港澳的中華文化力量，鼓勵台灣老師來大陸服務，甚至到一帶一路來服務，這樣台灣才能有尊嚴參與兩岸統一，這股中華文化的正氣，把台灣鋪天蓋地的台獨邪氣扭轉過來。

自稱「平凡的台灣女孩凌友詩」稱，鼓勵台灣的語言教師，為國際提供中文教育，和正信佛...
自稱「平凡的台灣女孩凌友詩」稱，鼓勵台灣的語言教師，為國際提供中文教育，和正信佛教，能把台灣鋪天蓋地的「台獨」邪氣扭轉過來。（中新社資料照片）
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凌友詩台獨一帶一路
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