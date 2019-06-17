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羨慕香港薪水高？ 港人千字文問：願意台灣變下一個香港嗎？

2019-06-17 11:33聯合新聞網 綜合報導

香港人寫了一篇文章給台灣人，分析台灣人平常看不到的香港生活真相。示意圖，圖片來源...
香港人寫了一篇文章給台灣人，分析台灣人平常看不到的香港生活真相。示意圖，圖片來源／ingimage
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提到香港，大家會先想到繁榮發展的國際化社會以及平均高出台灣許多的薪水，如今有香港人就自己的生活所得、社會居住環境作出說明分析，想要告訴台灣人香港跟你想的不一樣。

皮格子樂團主唱林艾德14日於臉書上轉發一篇香港朋友寫給台灣人的發文，以香港人的角度出發分析這個台灣人眼中認定「薪資高」的香港生活。

文章先從最低工資作比較，台灣一小時150元，拿來吃一頓速食或快餐綽綽有餘，但是香港一小時140元的工資，在茶餐廳或快餐店吃一餐大概要工作一個半小時的工資才能應付一餐，以此表示薪水的高低還需要和物價做個比較才合情理。

再者，雖然香港的薪資大約6到8萬左右數字看起來偏高，但是每天平均花費大約是1000到2000，加上娛樂、應酬、生病看醫生等花費都比台灣高，一個月的基本生活費突破5萬。以上還不包括房租，以香港20坪公寓6萬的房租行情，雙薪小家庭平均每個人得花3萬在房租上，加上生活費等於兩人的薪資得超過16萬才能在香港生存。如果結了婚想要生小孩，還得考慮學費、教育費「兩夫妻最好賺夠18萬才好說生小孩」。

就台灣人一向關心的買房議題來說，在香港買房子和租房子都特別貴，香港作者特別提出高房價與香港「新移民政策」的關係。他解釋，香港在97年回歸時人口數只有600萬，但因為大陸推動「新移民政策」，每天有150名人口從大陸遷居香港，20年下來人口已增加了100萬，加上投資移民、技術移民等等，目前香港的總人數有800萬，地小人稠之下房價自然居高。

至於為什麼會有新移民政策的產生，作者表明目的在「溝淡香港人」，而不是一般人想像的單純因為想要移居到民主環境下。大陸提供了許多福利給新移民，這些新移民多半在移居後成為往後建制派的票根，投票給建制派。並舉例若是台灣將來採一國兩制套用了同樣的招數，每天500個大陸人移居來台灣，到時的選舉制度雖然民主，但人數上的差異不得不讓人擔心「選舉還公平嗎？」

作者以物價、政策的說明提醒要珍惜台灣的民主，「(執政黨)做得不好，4年後換你走，但香港可以嗎」，雖然有人認為香港人比較國際化、英文比較好，但是他點出其實每個人追求的只是安穩生活，如今香港的貧富懸殊排全世界前幾名，台灣薪水不高但找份3萬的工作沒有很難，至少還能生活不會餓死、不會沒地方住。身為香港人的他想問「台灣之後被大陸一國兩制，就會變成下一個香港，你們想這樣嗎？」。

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