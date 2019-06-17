香港民陣稱遊行人數200萬+1人 那「1人」是誰？

2019-06-17 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



香港《逃犯條例》修訂雖暫緩，但民陣昨日仍發起第四次的反修例大遊行，人數突破上週日（9日）103萬人，民陣稱今次遊行人數是「200萬+1人」，人數多出近一倍，創香港遊行人數歷史新高；而香港警方則公佈經原定遊行路線的最高峰人數約為33.8萬。

香港經濟日報報導，連續第二個星期日市民上街參加反送中參行，遊行路線的起點及終點與上周一樣，人潮由白衣變黑衣，天光行到天黑；遊行隊伍出發前，兩次均分別出現人潮倒塞至砲臺山的情況，昨天的人潮一度倒灌遠至北角。

這一次的遊行，警方早已於遊行初時已開放多條行車線，在中途開放道路更多過往甚少開放的道路，除軒尼詩道外，利園山道、駱克道、謝斐道、菲林明道一帶全部都被遊行人士塞爆外；至昨日傍晚尖沙咀仍有人等船過海，天后站仍有多人等出閘加入隊伍，人潮絡繹不絕，遊行至晚間10時仍未走完。

綜合港媒報導，香港警方指根據原定遊行路線，遊行最高峰人數33.8萬人；香港科大前經濟系主任雷鼎鳴根據實時數據和映像資料，估算遊行人數為40萬人。

香港民陣昨天表示，「200萬+1人」是包含前天晚間穿著黃色雨衣在太古廣場平台懸掛橫幅，最後墜樓身亡，未能參加遊行的反修例男子。民陣也說，由於立法會今天不會有會議，今天不會發起罷工、罷市、罷學的「三罷」行動。