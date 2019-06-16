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京台兩地高山族豐收節聯誼活動在台灣會館舉行

2019-06-16 18:46聯合報 記者劉秀珍╱即時報導

北京台聯主辦的「心手相連•緣聚豐收節」京台兩地原住民同胞聯誼活動，昨天在台灣會館舉行。北京市政協副主席、台盟北京市委主委陳軍（高山族），市台聯黨組書記王蘭棟，會長高峰等人，與兩地原住民歡聚一堂、共度佳節。

活動中，來自台灣的少數民族鄉親透過「迎靈祭祖」、「祈福典禮」、「解說禮儀」、「家人會舞」等形式，營造出高山族同胞喜迎豐年、緬懷祖先、載歌載舞的節日氛圍。

陳軍在致辭中表示，非常高興和京台兩地族人、鄉親歡聚一堂，再次手牽手，唱起父輩慶豐年的歌，特別是能讓年輕的第三代在京高山族台胞感受和傳承本民族的文化，非常有意義。希望兩岸少數民族鄉親通過交流互動，進一步凝聚共識。

市台聯會長高峰指出，市台聯邀請台灣少數民族鄉親到北京開展交流活動，一方面進行豐收節傳統文化的展示，讓在京的年輕一代高山族台胞繼承先人留下的寶貴精神財富，促進兩岸民眾心靈契合；另一方面通過參訪交流，讓台灣同胞感受大陸的巨大變化。

豐收節又稱為豐年祭，是台灣少數民族同胞的重要慶典—在每年農作物收穫的時節裏，大家通過祭祀、歌舞等歡慶形式，讚揚祖先的英雄業績、歌頌豐收的年景、讚美家鄉，有著慎終追遠、傳承薪火的重要意涵。

2012年來，北京市台聯創辦「兩岸族韻喜福匯—民族風•兩岸情」品牌項目，以共同傳承兩岸少數民族傳統文化為載體，深度融合兩岸少數民族在歌舞詩樂方面的藝術魅力，不斷增進相互瞭解與共識，凝心聚力。

時至今日，兩岸族韻喜福匯系列活動已連續舉辦八年，是國台辦對台交流重點專案，2014年起連續在台灣舉辦，足跡遍及臺北、新北、新竹、台中、台南、屏東、台東、花蓮、南投等地，受到兩岸各界廣泛好評。

北京市台聯主辦的「心手相連•緣聚豐收節」京台兩地原住民同胞聯誼活動，昨在台灣會館...
北京市台聯主辦的「心手相連•緣聚豐收節」京台兩地原住民同胞聯誼活動，昨在台灣會館舉行北京。氣氛熱鬧。 北京市台聯／提供
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