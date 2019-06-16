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陸委會嗆海峽論壇是「統戰大會」 威脅民主自由

2019-06-16 16:28聯合報 記者羅印冲╱即時報導

針對大陸全國政協主席汪洋等在「海峽論壇」發表涉台言論，陸委會今回應指出，中共貫以「轉移焦點推卸責任」掩蓋自身情勢誤判；其近期對台作為更是在服膺「習五點」教條，試圖突破內外部治理困境及介入台灣選舉的種種企圖下，強力推銷意在消滅中華民國的「一國兩制」。然台灣朝野各界堅守國家主權及民主制度的信念，主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，這絕對是中共當局不敢越雷池一步的最強武器。

陸委會強調，「海峽論壇」是統戰大會。北京當局關於「一中」政策的發言、各種經濟統戰的措施，都只是散布不實訊息的欺騙宣傳，完全禁不起檢驗。對岸更以武力威脅恫嚇台灣、破壞台海和平穩定現狀，但我方絕不會接受與民主體制相牴觸的「一國兩制」。日前中共與港府強制推動的「逃犯條例」引發香港民眾強烈抗爭，更印證「專制集權無法與自由法治一國」；我方正告對岸放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心。

陸委會稱，中共政權對台灣的無理壓迫，已經引發反彈與抗議，國際社會更嚴厲譴責。北京當局應正視現實、尊重民意，早日拋棄不合民主人權的制度及意識型態，認真思考政治改革、負責任地化解矛盾對立。

陸委會重申，在我政策宣示下，今年我民間參與海峽論壇情況已減少，任何呼應中方主張都將面對輿論質疑；兩岸交流應秉持對等、尊嚴，並遵守法規，對於我方政治人物出席海峽論壇的言行，台灣社會自有公評。

陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
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海峽論壇陸委會中共
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