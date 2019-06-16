無懼美打壓！大疆無人機獲芬蘭軍隊採購150架

2019-06-16 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



貿易戰下，美國把矛頭對準大陸無人機認為存在數據風險問題，不過，芬蘭報紙《赫爾辛基新聞報》指出，深圳大疆創新科技有限公司（DJI）將向芬蘭國防軍提供無人機，總數則為150架，訂單金額27萬歐元（約新台幣975萬元），交付期為2019年至2020年間。

報導指出，芬蘭國防部官員Jani Kortesluoma表示，「這些無人機並沒有所謂的安全風險」，第一批交付的無人機數量為30架，總數則為150架。此次選中的機型是大疆公司生產的Mavic（御） Pro Platinum無人機，重700多克，飛行時間約30分鐘。這是芬蘭國防軍第一次採購商用無人機，此前芬蘭國防軍採購的是以色列Orbiter無人機和瑞士Ranger無人機。

大疆是全球最大的商業無人機製造企業，全球市占率達70%至80%。各種版本的「御」系列無人機已經銷售三年。

俄羅斯衛星通訊社稱，芬蘭邊防人員目前使用的無人機帶有熱成像儀，他們正在研發技術，以便能在夜間使用這一無人機。其工作程序大致如下：在監視系統被觸發後，無人機將飛臨事發地點，對運動物體進行識別，判明是人，還是動物。