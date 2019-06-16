習近平66歲生日 普亭送上一整箱俄羅斯冰淇淋祝壽

2019-06-16 13:51 世界日報 中國新聞組／北京16日電



中國國家主席習近平訪問塔吉克及出席亞信峰會期間剛好滿66歲，一同出席峰會的俄羅斯總統普亭15日專門來到習近平下榻酒店，送上大蛋糕和一箱俄國冰淇淋為習近平祝壽，蛋糕還刻上「六六大順」四個中文字，習近平則回贈中國茶葉。普亭高度評價習近平在俄中關係發展發揮重要作用，相信俄中將繼續保持良好發展勢頭。

中央社引述俄國媒體報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在「亞洲相互協作與信任措施會議」開幕儀式前，普亭親自到習近平下榻處，祝賀他66歲生日快樂。培斯科夫說：「總統對習近平在發展中俄雙邊關係方面扮演的角色給予高度評價，也指出中國國家主席不久前的訪俄行程十分成功。」

而這不是普亭第一次將俄羅斯冰淇淋作為給習近平的禮物。數年前，普亭出席在海參崴舉行的東方經濟論壇期間，偶然得知習近平喜愛俄羅斯冰淇淋。2016年20國集團（G20）杭州峰會期間，普亭就帶了一箱家鄉味冰淇淋給習近平。

除了冰淇淋，普亭今天還送了習近平一個大蛋糕，有紅色和藍色奶油花鑲邊，中間則有字跡略顯顫抖與生疏的「六六大順」四個漢字。中國媒體報導，習近平以中國茶作為給普亭的回禮，但未說明習近平是否嘗過蛋糕。

普亭還說，很高興有習近平這樣的朋友，相信俄中關係將持續蓬勃發展。習近平則感謝普亭贈禮，並稱普亭在中國十分受歡迎。

另據美國之音報導，最近十多年來，中國在塔吉克的投資和貸款規模都遠遠超過了俄羅斯。在塔吉克的外債中，中國所占比率已高達40%。目前有越來越多的塔吉克學生到中國留學。中國電商巨頭阿里巴巴已計畫在杜桑貝開設辦事處。而電信巨頭華為除了在當地不斷擴展經營地盤外，更積極幫助中國向當地輸出軟實力。

塔吉克與阿富汗擁有漫長邊界，中國為塔吉克邊防兵興建哨所和營房，並為塔吉克的安全部門提供其他援助。中國計畫為塔吉克-阿富汗邊界線上一段人煙稀少的地區首次興建道路。