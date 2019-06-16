親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中遊行再出發！提4大訴求 港民擠滿維園足球場

藍綠政黨好感度死亡交叉 「辣台妹」蔡英文直追韓國瑜

習近平66歲生日 普亭送上一整箱俄羅斯冰淇淋祝壽

2019-06-16 13:51世界日報 中國新聞組／北京16日電

中國國家主席習近平訪問塔吉克及出席亞信峰會期間剛好滿66歲，一同出席峰會的俄羅斯總統普亭15日專門來到習近平下榻酒店，送上大蛋糕和一箱俄國冰淇淋為習近平祝壽，蛋糕還刻上「六六大順」四個中文字，習近平則回贈中國茶葉。普亭高度評價習近平在俄中關係發展發揮重要作用，相信俄中將繼續保持良好發展勢頭。

中央社引述俄國媒體報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，在「亞洲相互協作與信任措施會議」開幕儀式前，普亭親自到習近平下榻處，祝賀他66歲生日快樂。培斯科夫說：「總統對習近平在發展中俄雙邊關係方面扮演的角色給予高度評價，也指出中國國家主席不久前的訪俄行程十分成功。」

而這不是普亭第一次將俄羅斯冰淇淋作為給習近平的禮物。數年前，普亭出席在海參崴舉行的東方經濟論壇期間，偶然得知習近平喜愛俄羅斯冰淇淋。2016年20國集團（G20）杭州峰會期間，普亭就帶了一箱家鄉味冰淇淋給習近平。

除了冰淇淋，普亭今天還送了習近平一個大蛋糕，有紅色和藍色奶油花鑲邊，中間則有字跡略顯顫抖與生疏的「六六大順」四個漢字。中國媒體報導，習近平以中國茶作為給普亭的回禮，但未說明習近平是否嘗過蛋糕。

普亭還說，很高興有習近平這樣的朋友，相信俄中關係將持續蓬勃發展。習近平則感謝普亭贈禮，並稱普亭在中國十分受歡迎。

另據美國之音報導，最近十多年來，中國在塔吉克的投資和貸款規模都遠遠超過了俄羅斯。在塔吉克的外債中，中國所占比率已高達40%。目前有越來越多的塔吉克學生到中國留學。中國電商巨頭阿里巴巴已計畫在杜桑貝開設辦事處。而電信巨頭華為除了在當地不斷擴展經營地盤外，更積極幫助中國向當地輸出軟實力。

塔吉克與阿富汗擁有漫長邊界，中國為塔吉克邊防兵興建哨所和營房，並為塔吉克的安全部門提供其他援助。中國計畫為塔吉克-阿富汗邊界線上一段人煙稀少的地區首次興建道路。

報導指出，哈薩克政治學者薩特帕耶夫說，俄羅斯影響減弱的同時，塔吉克最近幾年來越來越靠近中國。

習近平66歲生日。 路透
習近平66歲生日。 路透
分享

習近平普亭俄羅斯
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

海峽論壇開幕 曾永權會見大陸政協主席汪洋

2019-06-16 11:12

香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債

2019-06-16 11:09

暫緩修例 路透：北京屈服於香港獨特經濟地位

2019-06-16 15:05

海峽論壇大會開幕 汪洋大談兩岸必須必然統一

2019-06-16 14:25

海峽青年論壇 台青：西進首重「接地氣」

2019-06-16 13:22

曾永權海峽論壇致詞 多次提及「九二共識」重要性

2019-06-16 12:03

海峽論壇政界止步？ 沈智慧赴陸演講被網友酸

2019-06-16 11:36

海峽論壇登場 汪洋：台灣人士報名勝以往

2019-06-16 11:16

海峽青年論壇 強調「接地氣」

2019-06-15 23:59

退休1年半後… 南京政協前主席沈健車內服毒自殺

2019-06-15 12:31

高鐵專家、前北京交大校長寧濱 車禍逝世

2019-06-15 12:30

不甩陸委會？北市澎湖金馬都要去海峽論壇

2019-06-15 00:16

海峽論壇今開幕 逾萬台人參加

2019-06-15 00:15

美國會提香港法案 陸外交部嚴正交涉

2019-06-15 00:13

「香港媽媽」坐滿遮打花園 籲守護孩子

2019-06-14 22:53

周繼祥在海基會董監事會上放砲：很快就要政黨輪替了

2019-06-14 19:27

金門縣長楊鎮浯將出席海峽論壇 並2度會劉結一

2019-06-14 19:26

經濟分析出現中國豬遭指辱華 瑞銀道歉

2019-06-14 19:16

澎湖縣長賴峰偉首度前進海峽論壇 爭取觀光保障漁權

2019-06-14 16:38

訪問吉爾吉斯 習近平獲勳

2019-06-14 16:38

海峽論壇明登場 曾永權盼陸放寬農產品緊急採購等機制

2019-06-14 15:45

美證實陸二次試射巨浪3 射程涵蓋全美

2019-06-14 14:38

Google翻譯被修改？一度顯示高興（sad）香港成中國

2019-06-14 14:36

習近平今見伊朗總統魯哈尼

2019-06-14 14:11

海峽論壇明登場 北市府派副市長鄧家基出席

2019-06-14 13:33

《北京觀察》副總理劉鶴5000字報告 3大樂觀

2019-06-14 12:56

瑞銀首席口出「中國豬」 辱華言論沸騰

2019-06-14 10:04

台灣萬人參加海峽論壇？ 陸委會：國台辦灌水吹噓

2019-06-13 18:43

中共官媒聲討貿易戰投降派 是鬥爭或預防引猜疑

2019-06-13 18:33

到「老友家」作客 習近平抵吉爾吉斯

2019-06-13 16:58

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

路透：港府緩修送中條例 顯示北京為「錢」低頭

2019-06-15 21:25

拿台灣作下台階 港特首：逃犯條例修法已無急迫

2019-06-15 16:58

港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」決定成敗

2019-06-16 08:00

親上火線！港特首林鄭月娥宣布《逃犯條例》修法暫緩

2019-06-15 15:29

「反送中」男子太古廣場一躍而下 送醫不治

2019-06-15 22:55

健身女孩好火辣！表特版暴動瘋狂求門：腹肌能夾死人

2019-06-15 11:48

香港反送中男墜樓亡 王丹：林鄭在歷史會被記這筆血債

2019-06-16 11:09

反送中黃衣男 太古廣場危站5小時墜地

2019-06-15 22:07

港暫緩逃犯條例 立委：陸委會、法務部別說這四個字

2019-06-15 15:38

路透引述消息：北京對林鄭月娥能力「極度懷疑」

2019-06-16 09:20

港府暫緩修例 紐時：習近平掌權後最大政治讓步

2019-06-16 06:59

反送中下午照常遊行 香港緊張局勢未消退

2019-06-16 10:40

謝金河批官僚誤國：「應把送給香港的機會拿回來」

2019-06-16 11:44

傳北京出手…3關鍵港府退讓

2019-06-16 00:28

戴口罩、不自拍、只用現金…反送中自保撇步大公開

2019-06-16 10:20

港府暫緩修例 民陣16日遊行照常17日停三罷

2019-06-15 23:09

北京首度回應反送中：堅定支持林鄭月娥和港府

2019-06-15 17:58

新聞眼／一國兩制 敏感雷區 3特首難過關

2019-06-15 23:37

「不撤回，不撤退」泛民派喊4訴求 今再遊行

2019-06-15 23:52

港暫緩修訂逃犯條例扯台灣 吳釗燮批可恥

2019-06-15 19:36

影／林鄭暫緩逃犯條例修訂 學者：可能11月再提

2019-06-15 17:47

香港特首拿台灣當下台階 宣布緩修逃犯條例

2019-06-15 23:41

「志不求易、事不避難」香港中聯辦大讚林鄭月娥

2019-06-15 19:11

海峽論壇政界止步？ 沈智慧赴陸演講被網友酸

2019-06-16 11:36

毛嘉慶：香港反送中 蔡政府要為台灣民主「送終」嗎？

2019-06-15 15:21

陸31省市人口排行榜出爐：廣東人口破億 連續13年第一

2019-06-16 10:05

法務部駁斥香港拿台灣當暫緩逃例藉口

2019-06-15 22:01

香港反逃犯修例生悲劇 支持者掛標語墜樓不治

2019-06-15 23:36

《逃犯條例》林鄭月娥堅持不撤案：初心不變

2019-06-15 16:05

七月重提《逃犯條例》修例？ 林鄭月娥：無設時限

2019-06-15 15:39

鄭宏輝號召「我在新竹挺香港」 反送中、挺香港明登場

2019-06-15 16:46

反送中遊行再出發！提4大訴求 港民擠滿維園足球場

2019-06-16 14:51

海峽論壇開幕 曾永權會見大陸政協主席汪洋

2019-06-16 11:12

死意堅決？警方發現反送中墜亡者遺書 港民排長龍悼念

2019-06-16 14:13

港暫緩逃犯條例 韓國瑜肯定並籲港府須尊重香港民意

2019-06-15 16:25

這幾天兩岸最紅的新聞是這條 一定要點開才知玄機

2019-06-16 13:07

暫緩修例不撤回 港特首：北京中央理解接受

2019-06-15 19:37

從雨傘運動到反送中 他舞出亡國感下的香港

2019-06-16 08:20

北京瞭望／北京改造失敗的方家胡同

2019-06-16 00:06

「支持林鄭施政」北京首度表態

2019-06-15 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top