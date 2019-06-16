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港反送中遊行再起！ 為何這次「長輩圖」將決定成敗

從雨傘運動到反送中 他舞出亡國感下的香港

2019-06-16 08:20聯合報 記者何定照╱即時報導

香港政府昨在港人抗議下宣布暫緩反送中法，香港不加鎖舞踴館團長王榮祿與台灣編舞家周書毅合作的《無用》今在淡水雲門劇場演出，正是表達渺小個人在大環境的內在力量。王榮祿說，從雨傘運動到反送中，這次因為有各種不同港人站出來發聲，才能造成一點改變，「我們必須要把握這個機會，出來表達更多」。

王榮祿在馬來西亞長大，20歲到香港後，已住30載。他說在馬國時，創作限制很多，政治、性別等敏感話題統統不能談，當時他因為從小在這環境中，完全沒意識到這些限制本身是問題，覺得很正常，直到1989年來港，才知道「原來我們可以這麼自由」。

王榮祿說，從1989到1997香港回歸中國這段期間，香港雖然亂，但還是什麼都可以說。然而1997年後，自由越來越模糊，就好像舞台上燈光慢慢fade out（淡出），光圈越來越小，最後只剩中間一塊，讓人感覺自己只剩一點點地方，一出去就危險，「在黑暗中，不知可以怎樣求救，也不知道可以找到什麼力量來幫忙自己」。如此感受，也在《無用》中表達。

2014年雨傘運動後，王榮祿漸漸不想創作。他說，港府在雨傘運動無疾而終後，越來越懂得如何一面削減泛民主派權力、一面利用建制派力量，將權力集中起來掌握在手，控制港人自由。「那個環境讓我們覺得自己很無用，藝術在這環境又有什麼用處？」所有創作好像花費了很大力氣，結果卻不著邊際，也沒什麼意義，對大眾來說只是種娛樂。

在低潮中，王榮祿赴台灣找周書毅重現香港編舞家伍宇烈20年前舞作《男生》，看到同樣處於生命低谷的周書毅，每天仍在日常中尋找創作本質，深受感動。兩人從同樣的生命困境中撞擊出火花，決定編創《無用》，試圖在自覺「無用」中轉化出一點力量，也真的都從作品中找到新生。

《無用》昨起演出，來台這周卻剛好碰上反送中法抗議。王榮祿說，這次抗議和雨傘運動不同的是有更多人站出來，且不分基層、中產、富人，因為大家都對此法感到恐懼，他最在意的則是言論自由。如今原本認定民眾沒法造成影響的港府不得不改變，他認為大家須把握機會表達更多，才能擺脫《無用》最終燈亮後、人們仍處於不上不下的尷尬現實。

《無用》今天下午在雲門劇場演出，購票洽兩廳院售票系統。

香港不加鎖舞踴館團長王榮祿與台灣編舞家周書毅合作《無用》。圖／香港不加鎖舞踊館及...
香港不加鎖舞踴館團長王榮祿與台灣編舞家周書毅合作《無用》。圖／香港不加鎖舞踊館及《無用》團隊提供
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香港不加鎖舞踴館團長王榮祿（左）與台灣編舞家周書毅合作《無用》。記者何定照／攝影
香港不加鎖舞踴館團長王榮祿（左）與台灣編舞家周書毅合作《無用》。記者何定照／攝影
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香港回歸反送中劇場
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