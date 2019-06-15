海峽青年論壇 強調「接地氣」

2019-06-15 23:59 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 賴錦宏 ／廈門報導



第十七屆海峽青年論壇昨天在廈門舉行，台青講述登陸發展的故事，強調必須「接地氣」，腳踏實地。 記者賴錦宏／攝影 分享 facebook

由大陸全國青聯、台灣中華青年交流協會、台灣創新創業總會共同主辦的第十七屆海峽青年論壇昨天在廈門舉行。由台青講述登陸發展的故事，強調必須「接地氣」，腳踏實地，從適應當地生活開始，隨著大陸經濟發展大方向順勢而為。

本次青年論壇設立「新大陸人」環境，在登陸篇，由幼教老師陳亞妏講述在平潭推動閩台幼教融合發展的生動故事；紮根篇，則由重慶台灣青年鍾秉傑講述在大陸從就業到創業、從單身到結婚生子的紮根經過；發展篇，是由廈門侯彥志講述來到大陸的原因和初心，並與想要登陸發展的台青分享創業經驗；融合篇，來自上海的連泰瑞講述「台商二代」更能憑藉在大陸成長的經歷，跟隨大陸發展順勢而為。

鍾秉傑說，台灣青年登陸，就要接地氣，「雙手不要怕沾泥，要破釜沉舟離開溫室圈，繼而開疆拓土愈挫愈勇，創造自己的人生。」

侯彥志也建議台灣青年，來大陸發展不要帶著台灣的思維來創業。登陸後應先從適應當地生活開始，去適應當地的飲食、文化、氣候，才能有正確良好的判斷，具備足夠的競爭力。

廈大台研院教授劉國深表示，這些獲得肯定的台青，除了自己的實力和努力，最重要是都能「腳踏實地」，結合自己的才華並妥善利用大陸資源、政策，融合兩岸發展。

另外，得到創業之星，在浙江麗水創辦曦季咖啡的羅傑翰表示，原本是想以麗水據點逐步擴展到其他城市，見到福建有開放的環境和更大包容力，他將會把發展重心轉移到福建。

福建政協副主席杜源生在會上指出，海峽青年論壇自創辦以來，領域不斷拓展，影響不斷擴大，成為在兩岸具有廣泛影響的重要交流平台，成為兩岸青年碰撞思想、暢敘友情、展示風采的青春盛會。未來將為凝聚兩岸青年共識、促進兩岸青年融合發展作出積極貢獻。