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經濟解析／港府緩修送中條例 顯示北京為「錢」低頭

新北也出現天坑？初步研判是台電破管導致路面破洞

反送中黃衣男 太古廣場危站5小時墜地

2019-06-15 22:07聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

香港特首林鄭月娥剛宣布暫緩「逃犯條例」修例工作，收回二讀預告，隨即便有人在6月12日爆發激烈衝突的金鐘太古廣場危站，其身旁掛有一幅寫著「反送中」的橫額。據港媒報導，今天（15日）下午4時半，一名男子於金鐘道88號太古廣場正進行維修的停車場平台危站，他身穿黃衣外套，寫有抗議字句，其旁邊棚架上掛起「反送中No Extradition To China」的橫額，上面亦寫有「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語。警方封鎖金鐘道西行兩條行車線以處理事件，而消防亦到場在金鐘道地面開氣墊戒備。

至下午該名黃衣人仍未返回安全位置，背向馬路站著，立法會議員鄺俊宇聞訊趕至了解，並於對面馬路用揚聲器呼籲黃衣人轉身，希望與黃衣人對話。另外有數名市民於現場唱起《Sing hallelujah to the Lord》詩歌，現場消息指，警方談判專家亦已到場。

黃衣男子一直站在棚架工作平台上，背向金鐘道，入黑後脫下黃衣坐下。其間，警方談判專家和消防人員一直勸他返回安全位置，但他沒有理會。至晚上近9時，男子突然跨過工作台欄杆，攀爬在棚架上半天吊，4名消防人員慢慢靠近，一度想捉住他，但他仍然掙扎，消防人員只能捉住其上衣，男子數秒後跌下救生氣墊旁的行人路，昏迷送院搶救。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

金鐘太古廣場平台掛有「反送中」等橫額，穿黃色外衣男子背對街頭站立。（香港明報）
金鐘太古廣場平台掛有「反送中」等橫額，穿黃色外衣男子背對街頭站立。（香港明報）
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該名黃衣人危站超過一小時，立法會議員鄺俊宇到場，希望與對方對話。（香港01）
該名黃衣人危站超過一小時，立法會議員鄺俊宇到場，希望與對方對話。（香港01）
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反送中香港特首
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