「志不求易、事不避難」香港中聯辦大讚林鄭月娥

2019-06-15 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥今日（15日）下午於政府總部舉行記者會，宣布暫緩《逃犯條例》修訂。香港中聯辦晚間就香港修例問題發表談話，表示對林鄭月娥的這一決定表示支持、理解和尊重，還大讚林鄭月娥始終秉持「志不求易、事不避難」的原則，帶領港府依法施政、積極作為，「中央對此一直是高度肯定和充分信任的」。

新華社報導，中共中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室負責人15日發表談話指出，特區政府此次提出與移交逃犯相關的「兩個條例」修訂工作，是為了填補現有法律漏洞，彰顯社會公義，具有正當性和必要性。

中聯辦負責人指出，堅決反對外部勢力干預香港事務，強烈譴責少數人的激進暴力行為，堅定支持香港警方依法維護香港法治、社會安定和市民權益，併相信香港社會一定能夠通過理性討論，準確理解修例內容，廣泛凝聚社會共識，為維護香港的法治形象而共同努力。