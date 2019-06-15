高鐵專家、前北京交大校長寧濱 車禍逝世

2019-06-15 12:30 世界日報 中國新聞組／北京15日電



上月卸任北京交通大學校長的中國工程院院士寧濱，14日在北京赴「世界交通大會」途中遭遇交通事故逝世，享年60歲。

新京報報導，據公開簡歷，寧濱生於1959年5月，出生於山西省稷山縣。1982年2月畢業於北方交通大學電信系鐵道信號專業，獲工學學士學位；1987年4月和2005年4月分別在北方交通大學獲得工學碩士和工學博士學位。歷任教研室黨支部書記、校研究生部黨總支副書記、外事處處長等職。1997年12月，任北方交通大學副校長。2004年，調任北京交通大學常務副校長。2008年任北京交通大學校長。北京市第十三屆人大代表。

報導指出，2017年，寧濱當選為中國工程院院士。中國工程院官網介紹，寧濱是控制系統工程（軌道交通運行控制）專家。在中國軌道交通列車運行控制系統領域（包括地鐵、火車和高鐵列控系統）做出了系統性貢獻，是中國軌道交通數字化、網路化信號系統的開拓者和領軍者之一，曾獲鐵路行業個人最高獎「詹天佑大獎」，2016年獲「何梁何利科學與技術進步獎」，他的下一個目標是研究時速1000公里的超級高鐵運行控制系統。

寧濱還是瑞典皇家工程科學院院士、電機暨電子工程師學會（IEEE）會士、國際鐵路信號工程師協會（IRSE）會士及中國分會主席、英國工程技術學會（IET）會士。

據報導，上月初，寧濱剛卸任北京交通大學校長一職。北京交通大學上月中旬成立川藏鐵路研究中心，寧濱接任該中心主任一職。

報導指出，寧濱去年7月曾談到自己的目標，他與研究團隊正在與相關單位合作開展真空磁浮管道超級高鐵的研究開發。第一步就是關於時速1000公里的超級高鐵運行控制系統試驗的研究。「無論是高速輪軌列車還是磁懸浮列車，目前來看其速度都有一定的極限，而基於真空磁浮管道的超級高鐵，在未來會有很好的發展前景。2027年日本時速660公里的超導磁浮就要運行了，爭取2027年前，中國的超級高鐵研究將取得突破性的進展。」