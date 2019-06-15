親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

向黃光芹喊話「放過我的家人」 韓國瑜準備提告

日職／王柏融棒子火燙續先發 陽岱鋼板凳待命

高鐵專家、前北京交大校長寧濱 車禍逝世

2019-06-15 12:30世界日報 中國新聞組／北京15日電

上月卸任北京交通大學校長的中國工程院院士寧濱，14日在北京赴「世界交通大會」途中遭遇交通事故逝世，享年60歲。

新京報報導，據公開簡歷，寧濱生於1959年5月，出生於山西省稷山縣。1982年2月畢業於北方交通大學電信系鐵道信號專業，獲工學學士學位；1987年4月和2005年4月分別在北方交通大學獲得工學碩士和工學博士學位。歷任教研室黨支部書記、校研究生部黨總支副書記、外事處處長等職。1997年12月，任北方交通大學副校長。2004年，調任北京交通大學常務副校長。2008年任北京交通大學校長。北京市第十三屆人大代表。

報導指出，2017年，寧濱當選為中國工程院院士。中國工程院官網介紹，寧濱是控制系統工程（軌道交通運行控制）專家。在中國軌道交通列車運行控制系統領域（包括地鐵、火車和高鐵列控系統）做出了系統性貢獻，是中國軌道交通數字化、網路化信號系統的開拓者和領軍者之一，曾獲鐵路行業個人最高獎「詹天佑大獎」，2016年獲「何梁何利科學與技術進步獎」，他的下一個目標是研究時速1000公里的超級高鐵運行控制系統。

寧濱還是瑞典皇家工程科學院院士、電機暨電子工程師學會（IEEE）會士、國際鐵路信號工程師協會（IRSE）會士及中國分會主席、英國工程技術學會（IET）會士。

據報導，上月初，寧濱剛卸任北京交通大學校長一職。北京交通大學上月中旬成立川藏鐵路研究中心，寧濱接任該中心主任一職。

報導指出，寧濱去年7月曾談到自己的目標，他與研究團隊正在與相關單位合作開展真空磁浮管道超級高鐵的研究開發。第一步就是關於時速1000公里的超級高鐵運行控制系統試驗的研究。「無論是高速輪軌列車還是磁懸浮列車，目前來看其速度都有一定的極限，而基於真空磁浮管道的超級高鐵，在未來會有很好的發展前景。2027年日本時速660公里的超導磁浮就要運行了，爭取2027年前，中國的超級高鐵研究將取得突破性的進展。」

前北京交通大學校長寧濱14日車禍逝世，享年60歲。 (取材自人民網)
前北京交通大學校長寧濱14日車禍逝世，享年60歲。 (取材自人民網)
分享

北京高鐵列車
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

港特首會見建制派議員 民主派議員抗議爆推擠

2019-06-15 13:26

退休1年半後… 南京政協前主席沈健車內服毒自殺

2019-06-15 12:31

不甩陸委會？北市澎湖金馬都要去海峽論壇

2019-06-15 00:16

海峽論壇今開幕 逾萬台人參加

2019-06-15 00:15

美國會提香港法案 陸外交部嚴正交涉

2019-06-15 00:13

「香港媽媽」坐滿遮打花園 籲守護孩子

2019-06-14 22:53

周繼祥在海基會董監事會上放砲：很快就要政黨輪替了

2019-06-14 19:27

金門縣長楊鎮浯將出席海峽論壇 並2度會劉結一

2019-06-14 19:26

經濟分析出現中國豬遭指辱華 瑞銀道歉

2019-06-14 19:16

澎湖縣長賴峰偉首度前進海峽論壇 爭取觀光保障漁權

2019-06-14 16:38

訪問吉爾吉斯 習近平獲勳

2019-06-14 16:38

海峽論壇明登場 曾永權盼陸放寬農產品緊急採購等機制

2019-06-14 15:45

美證實陸二次試射巨浪3 射程涵蓋全美

2019-06-14 14:38

Google翻譯被修改？一度顯示高興（sad）香港成中國

2019-06-14 14:36

習近平今見伊朗總統魯哈尼

2019-06-14 14:11

海峽論壇明登場 北市府派副市長鄧家基出席

2019-06-14 13:33

《北京觀察》副總理劉鶴5000字報告 3大樂觀

2019-06-14 12:56

瑞銀首席口出「中國豬」 辱華言論沸騰

2019-06-14 10:04

台灣萬人參加海峽論壇？ 陸委會：國台辦灌水吹噓

2019-06-13 18:43

中共官媒聲討貿易戰投降派 是鬥爭或預防引猜疑

2019-06-13 18:33

到「老友家」作客 習近平抵吉爾吉斯

2019-06-13 16:58

8年前說一國兩制是謊言 王丹：當時很多人不信

2019-06-13 13:48

應對美國科技戰 上海科創板13日火速宣布開板

2019-06-13 11:06

海基會：台商盼資金回流稅優惠

2019-06-13 00:59

安峰山：逾萬台人報名海峽論壇

2019-06-13 00:57

中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

逃犯條例修法 港府今將宣布喊停但不撤

2019-06-15 09:42

美銀美林：中美協議不成開戰 明年底人民幣貶至7.77

2019-06-14 15:38

聲援香港反送中 拜登提醒北京：全世界都在看

2019-06-15 09:23

美證實陸二次試射巨浪3 射程涵蓋全美

2019-06-14 14:38

周繼祥在海基會董監事會上放砲：很快就要政黨輪替了

2019-06-14 19:27

Google翻譯被修改？一度顯示高興（sad）香港成中國

2019-06-14 14:36

蔣月惠曾在港喊台獨嚇壞主辦方 因現場有這些人

2019-06-14 15:49

美對中國設「科技鐵幕」 諾貝爾獎得主：對全球非壞事

2019-06-14 17:54

林鄭下午宣布暫緩《逃犯條例》修訂

2019-06-15 10:30

「香港媽媽」坐滿遮打花園 籲守護孩子

2019-06-14 22:53

全台大專院校生錄短片挺香港反送中 清大學生帶頭

2019-06-14 13:49

香港兩派陷僵持 周日遊行 嗆特首下台

2019-06-15 00:15

湖北大媽不吃早餐少喝水 腹痛揭膽囊藏7750顆結石

2019-06-14 22:20

健身女孩好火辣！表特版暴動瘋狂求門：腹肌能夾死人

2019-06-15 11:48

習近平今見伊朗總統魯哈尼

2019-06-14 14:11

逃犯條例修法喊停 傳韓正操盤

2019-06-15 10:09

陸女公務員擺官威 砸話筒飆髒話「我就這麼辦事」

2019-06-15 11:35

香江風情／風向在變 林鄭可有感？

2019-06-15 00:16

江蘇女博士 自由潛水破世界紀錄

2019-06-14 16:27

香港反送中 陸召美駐京使節嚴正交涉

2019-06-14 21:44

香港反送中 劉泰英：讓台灣更不相信一國兩制

2019-06-14 16:25

海峽論壇明登場 曾永權盼陸放寬農產品緊急採購等機制

2019-06-14 15:45

南華早報：逃犯條例修訂可能延後 特首顧問建議再評估

2019-06-14 15:14

「我在中山撐香港！」 中山大學學生會反一國兩制

2019-06-14 14:43

海峽論壇今開幕 逾萬台人參加

2019-06-15 00:15

周小川：貿易戰恐引發各國貨幣競貶 導致全球金融混亂

2019-06-14 16:21

羅默：美設科技鐵幕 非壞事

2019-06-15 01:37

經濟分析出現中國豬遭指辱華 瑞銀道歉

2019-06-14 19:16

影／福建省突發山崩 路邊車瞬間被土石流沖走

2019-06-14 16:08

新聞觀察／港府強修《逃犯條例》 得不償失、後患無窮

2019-06-14 16:48

金門縣長楊鎮浯將出席海峽論壇 並2度會劉結一

2019-06-14 19:26

不甩陸委會？北市澎湖金馬都要去海峽論壇

2019-06-15 00:16

訪問吉爾吉斯 習近平獲勳

2019-06-14 16:38

母親不該用催淚彈教孩子 6千港媽集會怒斥特首

2019-06-15 01:39

火辣女擅入小學拍抖音 陸官媒批「不倫不類、將其封了」

2019-06-15 11:44

海峽論壇明登場 北市府派副市長鄧家基出席

2019-06-14 13:33

拜高考數學之賜 「天下第一岳父」印信火了

2019-06-14 14:46

周小川：貿易戰恐引發貨幣競貶

2019-06-15 01:37

貿易戰致不樂觀 中國5月投資與工業增速皆下滑

2019-06-14 19:43

大陸研發DRAM 拚年底量產

2019-06-14 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top