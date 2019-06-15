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退休1年半後… 南京政協前主席沈健車內服毒自殺

2019-06-15 12:31世界日報 中國新聞組╱北京15日電

綜合媒體報導，去年初退休的江蘇南京市政協前主席沈健，2日獨自駕車前往南京太陽宮劇院附近，並在車內服毒自殺，遺體已於13日火化，官方尚未披露沈尋短的原因。報導指出，沈健與南京前副書記及前市長季建業、南京前市委書記楊衛澤、接替季建業出任南京市長的繆瑞林等三名落馬官員在職務上有諸多交集。

公開資料顯示，沈健出生於1954年8月，1970年參加工作後在南京燎原中學校辦工廠當工人，此後進入百花攝影圖片社擔任職工，並提拔為副主任。曾任南京市委常委、常務副市長等職，分管經濟工作，48年的仕途均在南京度過。2018年1月，以63歲高齡從南京市政協主席退休。

據報導，沈健是2日在車中服毒，8日被發現時已死亡。沈健最後一次出現在官方報導中，是他今年1月8日出席在鐘山賓館舉行的政協南京市第14屆委員會第二次會議。

上游新聞報導，沈健任南京市秦淮區委副書記期間，曾在中央黨校函授學院經濟管理專業進行本科學習。1992年從中央黨校畢業後，調任南京市玄武區常委、副區長，後調任南京市物價局副局長。1997年3月出任南京市政府副秘書長、辦公廳主任，兼任過六年國展中心董事長。

報導指出，2008年，沈健任南京市委常委、常務副市長，期間與季建業搭班。季建業當時兼管財政和國有資產管理工作，與沈健有諸多交集。季建業於2015年4月涉嫌受賄罪，被山東煙台中院一審判處有期徒刑15年。

財新網報導，2015年落馬的南京前市委書記楊衛澤及去年底落馬的繆瑞林，與沈健在任職上均有交集。季建業、楊衛澤調任南京期間，沈健職務為南京常務副市長；繆瑞林主政南京時，沈健在南京政協就職。楊衛澤及繆瑞林分別被控收賄，楊被判12年半徒刑，繆案仍審理中。

退休一年半的南京市政協前主席沈健服毒自殺。 (取材自上游新聞)
退休一年半的南京市政協前主席沈健服毒自殺。 (取材自上游新聞)
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