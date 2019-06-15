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逃犯條例修法 港府今將宣布喊停但不撤

郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

逃犯條例修法喊停 傳韓正操盤

2019-06-15 10:09聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

香港政府今將喊停修訂《逃犯條例》，星島日報今（15）日頭版報導，指專責香港事務的大陸國務院副總理韓正，前幾日與特首林鄭月娥商討後，決定暫緩修例，重新諮詢。

法廣世界之聲報導，北京在香港街頭抗爭愈演愈烈之際，擔心香港又面臨前所未見的危機，將與特區政府切割。

星島日報報導，身兼中央港澳協調小組組長韓正前幾日南下深圳，與特首林鄭月娥商討修例，作出暫緩決定。人民網今日報導，韓正13日已回到北京，14日與李克強、栗戰書、汪洋等現身全國人大常委會國務院黨組。

專責香港事務的大陸國務院副總理韓正，近日到深圳與香港特首林鄭月娥會晤商討逃犯條例...
專責香港事務的大陸國務院副總理韓正，近日到深圳與香港特首林鄭月娥會晤商討逃犯條例修例後，陸媒報導韓正已回到北京現身國務院會議。取自人民網
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