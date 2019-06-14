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周繼祥在海基會董監事會上放砲：很快就要政黨輪替了

2019-06-14 19:27聯合報 記者李仲維╱即時報導

身兼海基會董事的國民黨大陸事務部主任周繼祥在海基會董監事會議上開砲。聯合報系資料...
身兼海基會董事的國民黨大陸事務部主任周繼祥在海基會董監事會議上開砲。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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身兼海基會董事的國民黨大陸事務部主任周繼祥今天又在海基會董監事會議上開砲，抨擊內政部用羞辱的方式發文駁回國民黨主席吳敦義登陸參加國共論壇，他還對著全體董監事說，很快就要政黨輪替了。

周繼祥在馬政府時期曾擔任海基會副董事長兼發言人，他有備而來，在臨時動議時發言指出，國民黨方面原本計畫參加明天開幕的海峽論壇後，轉赴北京參加18日召開的國共論壇，如今蔡政府駁回吳敦義的登陸申請案，讓國共論壇無法順利召開，國民黨代表團也被迫在出席海峽論壇開幕式後，24小時內速返台灣。

周繼祥表示，他為了能讓國共論壇順利召開，5月底還登門拜訪海基會董事長張小月及秘書長姚人多，如今弄到這個局面，讓他被黨內取笑「竟然會相信民進黨」。

周繼祥稱，蔡政府由內政部發文駁回吳敦義的申請案，而不是吳敦義的原服務機關總統府，這是在羞辱吳敦義，他還手持總統蔡英文所著的「英派」一書諷刺，政府現在做的事與書中所寫的理念完全背道而馳。

周繼祥表示，如今蔡英文已經篤定獲得民進黨提名參選連任，但她卻把兩岸關係當成是選舉武器，若蔡連任，台海不平靜、台灣滿目瘡痍，絕非萬民之幸，外界雖然有人認為國民黨是軟腳蝦，但他正告海基會全體董監事，很快就要政黨輪替了，希望這次發言為歷史存照，請民進黨明年在野之後，也要記得國民黨今天的含羞忍辱。

海基會董事長張小月在致詞時呼籲港府，放下鎮暴部隊的武器、正視人民意志、妥善處理逃犯條例，不要讓香港年輕人的母親，繼續在街頭哭泣。她強調，暴力鎮壓無法解決問題，反而會讓港府與人民之間的心靈距離越來越遙遠，「我們不忍心看到手無寸鐵的香港年輕人孤軍奮戰」。

海基會國民黨吳敦義
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