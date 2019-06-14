金門縣長楊鎮浯將出席海峽論壇 並2度會劉結一

2019-06-14 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



海峽論壇將於明天在廈門登場，陸委會日前禁止國人與團體參加涉及兩岸敏感政治問題的論壇一事，引發國人關注，金門縣長楊鎮浯今天表示，他會照常前往，楊鎮浯強調，任何戴有色眼鏡看事務的人，看什麼事情都有顏色，對他而言，他沒有戴有色眼鏡，視海峽論壇是兩岸的交流場合，他就是去爭取金門發展的機會。

對於陸委會把海峽論壇視為大陸統戰的伎倆，楊鎮浯認為，這是有人戴有色眼鏡去看事務，對他而言，他沒有戴有色眼鏡，他視海峽論壇是兩的岸交流場合，他就是要去爭取金門發展的機會；特別是金門曾歷痛苦歲月，任何爭取和平的機會，金門縣政府都會全以赴。

對於其他縣市長參加論壇與否，他認為各縣市有各自的評估。金門縣參加海峽論壇代表團，目前名單包括有楊鎮浯、立委陳玉珍、金門縣議長洪允典與縣府一級主委與金酒廈門分公司董事長楊應雄等人。

據了解，楊鎮浯是在5月底就跟陸委會提出申請，但陸委會一直到昨晚才批准。楊鎮浯此行將參加海峽論壇開幕式，當天下午將與國台辦主任劉結一會面並進行1小時的座談。

楊鎮浯表示，他明天下午4時許出發，當晚會參加大會的歡迎晚宴；16日獲邀在峽論壇開幕式上致詞，他致詞的面向將提到兩岸和平發展、金門水電橋氣四通發展契機，同時請兩岸理解金門的處境，給予更多的支持。