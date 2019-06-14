美證實陸二次試射巨浪3 射程涵蓋全美

2019-06-14 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國華盛頓自由燈塔報導，2日解放軍在渤海試射的飛彈，經由美國國防部官員證實，是最新型「巨浪3」潛射彈道飛彈（SLBM）。

報導指出，美國智庫「國際評估暨戰略中心」（IASC）中國軍事專家費學禮（Rick Fisher）評估，巨浪3的射程約在1.2萬至1.4萬公里間，若從大陸沿岸潛射，射程足以涵蓋美國大多數地區。

巨浪3飛行試驗包括使用超高音速滑翔機、機動飛彈彈頭，目的在打敗美國的飛彈防禦系統。

新浪軍事先前援引評論員陳光文的話指出，飛彈是由幾位大陸網友拍攝，他們描述在山東，山西，河南和河北省上空的發光物體，飛行路線從渤海延伸到新疆，與之前的測試類似。

美國國防官員表示，他們無法確定這次是否測試了終端超高音速衝擊（5-10馬赫），如果達到這個速度，基本上沒法攔截。

預估巨浪3可攜帶瞄準不同城市的多彈頭，而美國國防部發言人拒絕就最新測試發表評論。

費希爾指出，中共國防部長魏鳳和在香格里拉會議前發表講話的那天，大陸正在進行巨浪3試驗。

負責大陸飛彈部隊的解放軍火箭部隊，當時在微博上發布了一張照片，並附上一個問題：「你相信不明飛行物嗎？」