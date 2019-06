Google翻譯被修改?一度顯示高興(sad)香港成中國

2019-06-14 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



WhatsApp今(14)日流傳,「Sad」在Google翻譯上是「悲傷」,但打上「so sad to see Hong Kong becoming China」,系統會將「sad」翻譯成「高興」,並顯示「很高興看到香港成為中國」。

由於正值香港反送中示威的敏感時間點,港台網民憂心連Google 翻譯也被修改。明報報導,今日上午實測果然得出與網民一樣的結果。

不過,嘗試打上「so sad to see Hong Kong becoming Korea」及「so sad to see Hong Kong becoming British」,系統分別翻譯出「很高興看到香港成為韓國」及「很高興看到香港成為英國」的中文字句。