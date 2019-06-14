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阿曼灣油輪爆炸案！美軍影像指控伊朗「拆彈滅證」

習近平今見伊朗總統魯哈尼

2019-06-14 14:11聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國家主席習近平出訪中亞，今（14）日在吉爾吉斯斯坦首都比斯凱克，會見伊朗總統魯哈尼。習近平強調，中伊雙方要加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，穩妥開展務實合作。

在美國總統川普加強封鎖伊朗、升級對伊制裁下，美中貿易戰還談不攏的中國，仍持續拉攏伊朗，備受關注。

伊朗總統魯哈尼則表態，伊方堅決反對美國單方面退出伊朗核問題全面協定的錯誤行徑，積極評價中國在國際事務中發揮的積極作用，願同中方加強溝通和協調。

中國是伊朗最大的貿易夥伴，向伊購入大量原油，並且銷售大量工業產品到伊朗。

BCC報導，美國今年5月升級對伊朗實施新的制裁，全面禁止包括中國在內向伊朗採購石油，美國除了質疑中伊貿易關係早已超出了石油採購，更多次指責中國在電信領域違反美國對伊朗的制裁。

華為孟晚舟案正是焦點，今年1月美國司法部正式起訴中國電訊巨頭華為及孟晚舟。在23項指控中，其中指控了華為孟晚舟向美國銀行隱瞞出售給伊朗的設備，違反美國對伊朗的制裁。

新華社報導，習近平今日會見伊朗總統魯哈尼，強調中方始終從戰略高度和長遠角度看待中伊關係。無論國際和地區形勢如何變化，中方願同伊方一道努力，推動中伊全面戰略夥伴關係持續穩步發展。

習近平強調，中伊雙方要加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益問題上相互支持。要加強協調對接，穩妥開展務實合作。要加強在反恐、打擊跨國犯罪等領域合作，共同打擊包括「東伊運」〈東突厥斯坦伊斯蘭運動恐怖組織〉在內的三股勢力。

同時，習近平表示，中方支持維護伊朗核問題全面協議，願同伊方加強在聯合國、上海合作組織等多邊框架內的協調配合，共同捍衛國際關係基本準則和多邊主義，維護包括中伊在內廣大發展中國家的共同利益。

魯哈尼表示，伊中關係具有長期戰略性。伊方高度重視並致力於全方位發展對華關係，願積極參與共建「一帶一路」。

中國政府網官宣，習近平今日會見魯哈尼。
中國政府網官宣，習近平今日會見魯哈尼。
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伊朗習近平孟晚舟

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