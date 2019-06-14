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《北京觀察》副總理劉鶴5000字報告 3大樂觀

2019-06-14 12:56世界日報 雲上風

中國新聞社
中國新聞社
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陸家嘴論壇開幕，這是當局一直想辦成的「中國權威、世界頂級」的經濟論壇。之所以權威和頂級，不光有上海這個中國經濟中心城市當東道主，還因金融一行兩會即人民銀行、中國銀保監會、中國證監會是共同主辦者。

不論陸家嘴論壇是否辦成「世界頂級」，至少這屆是「中國權威」，因副總理劉鶴去了。而主管金融的副總理一去，金融界的頭頭特別是一行兩會的正副頭頭也就都去了。

然而這次陸家嘴論壇要說「中國權威」，還不能只說誰去誰沒去的規格，更得看內容，比如說劉鶴的講話，是經過精心準備的，沒有多少客套話，還長達5000字，很像一個經濟分析報告，所以值得認真讀讀。

劉鶴的報告5000字那麼長，從何去輕快的一看呢？有個辦法，重點看他的三大樂觀，首先一個，當然是對中國經濟運行的評價。而看的方法，他要求「我們需要關注大趨勢。不管暫時出現什情況，長期向好的趨勢是不會改變的」。同時他認定，中國經濟已經從高速增長階段轉向高質量發展階段。這裡邊重點看三個字是「已經從」，這是第一大樂觀。

第二大樂觀，是得聽他日前主理對美談判時說什麼。他果然說了，是以談外部壓力的形式說：「我們確實有一些外部壓力，但這恰是中國經濟轉型所必然經歷的考驗，外部壓力有助於提升創新和自主發展能力，加快改革開放的步伐，更好地實現高品質發展。」這是第二樂觀。

第三大樂觀，是談他分管領域金融的大課題金融風險。他的說法是目前正處於水落石出的階段。過去看不清楚，現在基本顯露出來了。按照依法依規的原則，正在穩妥、果斷、細緻、專業地處理這些風險和隱患。

劉鶴人民銀行

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