瑞銀首席口出「中國豬」 辱華言論沸騰

2019-06-14 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan，針對中國消費者價格指數(CPI) 上漲，提到非洲豬瘟，發言引用「中國豬」字眼，引發辱華批評，香港中資證券業協會今天正式要求瑞銀開除，並向中國公眾公開交代。

Paul Donovan雖在第一時間致歉，強調评论話語无意引起任何種族歧視误解，已将音频评论从流通中删除，且瑞銀也發表致歉。不過大陸金融界認為毫無誠意。

引發爭議的用語，是Paul Donovan發布《非常正常的通膨》（Very Normal Inflation），在涉及中國通膨的內容寫到：中國物價上漲主要是由於病豬。(豬瘟)與通膨有關係嗎？如果你是頭中國豬就有關係了(It matters if you are a Chinese pig)。你喜歡吃中國的豬肉，這很重要。不過和世界其他地區，沒什麼關係。

環球網報導，大陸網友表示，稍有點文化就能知道Chinese pig這個短語背後的種族歧視內涵，擺明是指桑駡槐。