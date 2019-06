瑞銀首席口出「中國豬」 辱華言論沸騰

瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan,針對中國消費者價格指數(CPI) 上漲,提到非洲豬瘟,發言引用「中國豬」字眼,引發辱華批評,香港中資證券業協會今天正式要求瑞銀開除,並向中國公眾公開交代。

Paul Donovan雖在第一時間致歉,強調评论話語无意引起任何種族歧視误解,已将音频评论从流通中删除,且瑞銀也發表致歉。不過大陸金融界認為毫無誠意。

引發爭議的用語,是Paul Donovan發布《非常正常的通膨》(Very Normal Inflation),在涉及中國通膨的內容寫到:中國物價上漲主要是由於病豬。(豬瘟)與通膨有關係嗎?如果你是頭中國豬就有關係了(It matters if you are a Chinese pig)。你喜歡吃中國的豬肉,這很重要。不過和世界其他地區,沒什麼關係。

環球網報導,大陸網友表示,稍有點文化就能知道Chinese pig這個短語背後的種族歧視內涵,擺明是指桑駡槐。