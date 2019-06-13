陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案
陸委會發言人邱垂正13日表示，就算香港通過逃犯條例，國人在香港的人身安全無法得到確保之前，政府不會接受來自於香港的逃犯；至於香港未來是否可能出現難民潮的問題，邱垂正說，「潮」不敢講，但不排除會有難民的問題，政府正在研擬方案，以因應可能出現難民申請庇護的需求。
邱垂正表示，港府強推逃犯條例，開啟「送中」大門，港府應該嚴肅面對廣大民意，不要剛愎自用，以各種藉口蠻橫強推惡法，應儘速撤回草案，如果一味再以粗暴的方式嚇阻打壓民意，不但無法消弭對立衝突，更將錯失溝通對話的良機。
邱垂正說，我駐港機構將盡一切可能，在符合香港法令規定範圍內，全力協助並保護國人，陸委會已責成駐處研議應變措施，強化急難救助的機制及配套措施，但目前尚未接獲因此案而衍生的特殊需求。
邱垂正指出，依現行港澳關係條例規定，香港居民因政治因素導致安全或自由受緊急危害者，已規定得提供必要的援助，但由於難民法草案尚在立法院審議中，陸委會將會同相關機關，透過過去處理難民的經驗，在兼顧各方考慮下，依現有的居留和定居機制，研擬方案以因應未來的需要。
他說，過去一般都認為難民的來源是中國大陸，而我國法令對來自香港、澳門人士定居及居留的條件是相當寬鬆的，加上港人本來就可以透過旅遊來台短期停留，因此相關機制會有很多空間，政府將盤點這機機制，以因應未來可能有難民的出現，在需要庇護時，到時就會有機制可以派上用場。
對於陸方主張的「一國兩制台灣方案」，邱垂正說，從中共當局對香港的作為來看，這根本是一個世紀的謊言，國台辦竟然還在睜眼說瞎話，自稱一國兩制取得舉世矚目的成功，台灣人民不會受騙上當，奉勸中共當局放棄一國兩制的錯誤主張，靠謊言支撐政權，是很容易破滅的。
邱垂正重申，政府不會在逃犯條例的基礎下，與港方進行司法合作的協商，就算逃犯條例通過，國人在香港的人身安全無法得到確保之前，政府不會接受來自於香港的逃犯。
邱垂正指出，如果「送中」惡法通過，有可能形成包括難民等問題，政府正在做情勢評估，目前法令已明文保障香港居民因政治因素而致安全自由受緊急危害者，提供協處，政府也已啟動處理機制，就算立法院尚未通過難民法，但仍可採取個案方式做準備，以因應可能出現難民申請庇護的需求。
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