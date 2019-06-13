陸委會：香港可能出現難民問題 正研擬庇護方案

2019-06-13 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



陸委會發言人邱垂正13日表示，就算香港通過逃犯條例，國人在香港的人身安全無法得到確保之前，政府不會接受來自於香港的逃犯；至於香港未來是否可能出現難民潮的問題，邱垂正說，「潮」不敢講，但不排除會有難民的問題，政府正在研擬方案，以因應可能出現難民申請庇護的需求。

邱垂正表示，港府強推逃犯條例，開啟「送中」大門，港府應該嚴肅面對廣大民意，不要剛愎自用，以各種藉口蠻橫強推惡法，應儘速撤回草案，如果一味再以粗暴的方式嚇阻打壓民意，不但無法消弭對立衝突，更將錯失溝通對話的良機。

邱垂正說，我駐港機構將盡一切可能，在符合香港法令規定範圍內，全力協助並保護國人，陸委會已責成駐處研議應變措施，強化急難救助的機制及配套措施，但目前尚未接獲因此案而衍生的特殊需求。

邱垂正指出，依現行港澳關係條例規定，香港居民因政治因素導致安全或自由受緊急危害者，已規定得提供必要的援助，但由於難民法草案尚在立法院審議中，陸委會將會同相關機關，透過過去處理難民的經驗，在兼顧各方考慮下，依現有的居留和定居機制，研擬方案以因應未來的需要。

他說，過去一般都認為難民的來源是中國大陸，而我國法令對來自香港、澳門人士定居及居留的條件是相當寬鬆的，加上港人本來就可以透過旅遊來台短期停留，因此相關機制會有很多空間，政府將盤點這機機制，以因應未來可能有難民的出現，在需要庇護時，到時就會有機制可以派上用場。

對於陸方主張的「一國兩制台灣方案」，邱垂正說，從中共當局對香港的作為來看，這根本是一個世紀的謊言，國台辦竟然還在睜眼說瞎話，自稱一國兩制取得舉世矚目的成功，台灣人民不會受騙上當，奉勸中共當局放棄一國兩制的錯誤主張，靠謊言支撐政權，是很容易破滅的。

邱垂正重申，政府不會在逃犯條例的基礎下，與港方進行司法合作的協商，就算逃犯條例通過，國人在香港的人身安全無法得到確保之前，政府不會接受來自於香港的逃犯。