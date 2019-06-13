到「老友家」作客 習近平抵吉爾吉斯

2019-06-13 16:58 世界日報 中國新聞組／北京13日電



中國國家主席習近平12日乘專機抵達比什凱克，對吉爾吉斯共和國進行國事訪問並出席上海合作組織成員國元首理事會第19次會議。當晚，習近平應總統熱恩別科夫邀請，到「老朋友家」作客。

新華社報導，12日晚7時，習近平乘坐的專機抵達瑪納斯國際機場。習近平步出艙門，吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫在舷梯旁熱情迎接。當地女青年向習近平獻上鮮花和麵包、蜂蜜，表達對尊貴客人的歡迎。吉爾吉斯斯坦禮兵沿紅地毯兩側列隊，行注目禮。

兩國元首親切交談。習近平感謝熱恩別科夫親赴機場迎接，向友好的吉爾吉斯斯坦人民轉達中國人民的誠摯問候和良好祝願。習近平指出，當前，中吉全面戰略夥伴關係不斷深入發展，共建「一帶一路」合作成果豐碩，相信這次訪問將鞏固中吉傳統友好，推動中吉全面戰略夥伴關係再上新台階。

國家主席習近平當晚並應總統熱恩別科夫邀請來到總統官邸。兩國元首親切會見。在輕鬆友好的氛圍中，兩國元首暢敘中吉傳統友誼，共商雙邊關係美好未來，並就共同關心的問題深入交換意見。

熱恩別科夫熱烈歡迎習近平主席到訪，吉方感謝中方對吉爾吉斯斯坦舉辦上海合作組織比什凱克峰會的大力支持。習近平強調，比什凱克峰會對上海合作組織未來發展具有重要意義。吉爾吉斯斯坦作為輪值主席國，為籌備這次峰會做了大量工作。相信在各成員國共同努力下，這次峰會一定會取得豐碩成果，推動上海合作組織實現新發展。