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影／香港立法會周邊重裝警力戒備 攔查可疑人士背包

2019-06-13 15:30聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會車道暢通，恢復運作，但周邊及陸橋等制高點仍有重裝警力部署，附近的添馬公園中午聚集百名群眾與警方發生口角，港鐵金鐘站關閉一上午後，下午重新開啟，金鐘一帶仍有警察攔查可疑人士，搜索背包等隨身物品。

反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會周邊陸橋外牆有民眾張貼「香港加油」等字樣。...
反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會周邊陸橋外牆有民眾張貼「香港加油」等字樣。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會周邊陸橋外牆有民眾張貼「香港加油」等字樣。...
反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會周邊陸橋外牆有民眾張貼「香港加油」等字樣。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威警民衝突隔天，香港金鐘一帶仍有警察在路邊攔查可疑人士，搜索背包等隨身物...
反送中示威警民衝突隔天，香港金鐘一帶仍有警察在路邊攔查可疑人士，搜索背包等隨身物品。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威警民衝突隔天，香港立法會周邊添馬公園中午聚集百名群眾與警方發生口角。特...
反送中示威警民衝突隔天，香港立法會周邊添馬公園中午聚集百名群眾與警方發生口角。特派記者王騰毅/攝影
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反送中示威警民衝突隔天，香港金鐘一帶仍有警察在路邊攔查可疑人士，搜索背包等隨身物...
反送中示威警民衝突隔天，香港金鐘一帶仍有警察在路邊攔查可疑人士，搜索背包等隨身物品。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會外陸橋有重裝警力戒備。特派記者王騰毅／攝影
反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會外陸橋有重裝警力戒備。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會車道暢通，恢復運作。特派記者王騰毅／攝影
反送中示威警民激烈衝突隔天，香港立法會車道暢通，恢復運作。特派記者王騰毅／攝影
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反送中示威警民衝突隔天，香港地鐵金鐘站一度關閉至中午，下午才重新開放。特派記者王...
反送中示威警民衝突隔天，香港地鐵金鐘站一度關閉至中午，下午才重新開放。特派記者王騰毅／攝影
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