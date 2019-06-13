親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

阿翔謝忻爆婚外情 她評女生這樣做更心機

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

彭博：阿里巴巴已經遞交香港上市申請

2019-06-13 15:21聯合報 記者林宸誼╱即時報導

彭博引述知情人士的話指出，阿里巴巴已經遞交在香港上市的申請，阿里巴巴回應表示，對市場傳聞不予評論。

彭博先前援引知情人士的消息指出，阿里巴巴已經選擇了中金公司和瑞信牽頭負責擬議的香港股票發行，計畫最早在未來幾周向香港交易所提交正式的上市申請。

雖然尚未敲定具體的籌資目標，但報導認為，此次發行可能籌集高達200億美元資金，將是香港2010年以來最大規模的股票發行。

報導指出，此次交易可能會鞏固香港作為大陸科技股上市目的地的地位，並在阿里巴巴與美團點評大打外賣與旅遊補貼戰之際，提升阿里巴巴的現金儲備。

阿里巴巴大門。搜狐新聞
阿里巴巴大門。搜狐新聞
分享

香港港股科技股
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

影／香港立法會周邊重裝警力戒備 攔查可疑人士背包

2019-06-13 15:30

8年前說一國兩制是謊言 王丹：當時很多人不信

2019-06-13 13:48

應對美國科技戰 上海科創板13日火速宣布開板

2019-06-13 11:06

海基會：台商盼資金回流稅優惠

2019-06-13 00:59

安峰山：逾萬台人報名海峽論壇

2019-06-13 00:57

中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26

國台辦低調評郭台銘 無中生有

2019-06-12 12:45

台火箭炮載神經毒氣彈打大陸?國台辦：瘋狂

2019-06-12 11:36

郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29

香港見證一國兩制失敗 國台辦：在台灣會考慮台灣現實

2019-06-12 10:55

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41

台下禁令 國台辦：逾萬台胞報名出席海峽論壇

2019-06-12 10:30

海峽論壇 台灣-湄洲島盼常態直航

2019-06-12 00:44

3年首次！遼寧艦昨穿越宮古海峽 日本警戒

2019-06-12 00:14

牽制台美？遼寧號艦隊 再穿宮古海峽

2019-06-12 00:05

雙城論壇議程 月中磋商

2019-06-11 23:31

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

NHK：遼寧艦11日上午出宮古海峽

2019-06-11 15:34

日媒：遼寧艦今晨穿越宮古海峽 3年來首次

2019-06-11 15:28

新京報前社長戴自更涉嚴重違紀被查

2019-06-11 13:40

華為高層：無義務為北京進行間諜活動

2019-06-11 10:14

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

凌晨的寂靜 金鐘只剩10餘示威者留守

2019-06-12 23:55

反送中抗爭 紐時：香港特首意志堅定北京難讓步

2019-06-13 06:28

送中條例一旦修成 台灣人會受到哪些影響？

2019-06-13 10:00

反送中／移民話題升溫 港人爭相領取移民台灣懶人包

2019-06-12 17:00

支援反送中？香港街頭多起連環車禍 網友猜故意這樣做

2019-06-12 19:53

影／這裡還不是中國！港警開槍射人 外國記者爆氣喝止

2019-06-13 13:03

香港特首：這次是公然、有組織地發動暴動

2019-06-12 23:29

影／香港媽媽苦苦哀求警方停止攻擊 畫面曝光感動上萬網友

2019-06-13 13:32

影／成大臨時發起聲援香港反送中 參與學生擠滿校門口

2019-06-12 21:37

不顧香港及國際社會反對 港府北京態度強硬

2019-06-12 19:00

港警使用的豆袋彈多可怕？常用於鎮壓防暴 可致重傷

2019-06-12 19:10

美眾議長：若港強修法 國會將檢討美港貿易關係

2019-06-12 18:51

影／反送中爆衝突 港警清場後香港宛如死城

2019-06-12 22:13

香港反送中／政府內部總結：一場由外國策動的顏色革命 絕不讓步

2019-06-13 09:31

不斷更新／反送中不合作運動四處開花 天橋舉牌、港鐵聚眾

2019-06-13 14:00

港警定調 反送中示威成暴徒騷亂

2019-06-12 16:40

港警清場 香港立法會周邊一片狼籍宛如死城

2019-06-12 21:45

影／反送中群眾越防線 港警動用催淚彈強勢清場

2019-06-12 17:11

現場直擊／催淚瓦斯下9成都是年輕人 吶喊「自己救自己」

2019-06-13 02:04

香港反送中示威抗議 英美領袖聲援

2019-06-13 04:20

影／韓國瑜派副市長探反送中靜坐學生 握手拍肩3分鐘離開

2019-06-12 18:57

香港官民對抗升級！警方武力清場 72示威者受傷

2019-06-13 00:06

美國眾院議長聲援反送中 揚言推香港人權民主法

2019-06-12 19:17

口中含鹽巴、別戴隱形眼鏡 遊行示威10條自保守則

2019-06-12 19:24

蘋果手機賣不好？大陸蘋果手機再下殺3,600元

2019-06-12 16:18

港警動用橡膠子彈驅離 蔡總統：極度震驚

2019-06-12 21:19

香港反送中爆警民衝突 林鄭月娥：不應縱容小孩任性

2019-06-12 22:10

香港衝突逾10傷 示威者倒地 警員疑被雜物擊中

2019-06-12 17:50

等待奇蹟？最後一戰？ 反送中民眾心情複雜

2019-06-12 20:55

特派記者在現場／反送中警民衝突過後

2019-06-13 11:41

在台港生抗議反送中 柯文哲低調現身送熱飲

2019-06-12 18:36

聲援「反送中」 郭台銘：追求民主撐香港

2019-06-13 01:18

香港反送中／晚間警察清場 平靜2小時後再爆衝突

2019-06-12 22:48

港警橡膠子彈驅離反送中民眾 蔡英文：感到極度震驚

2019-06-12 20:23

香港七前官員發聲「請特首撤回方案」

2019-06-13 00:25

殺人犯男友頂替她亡夫名 單親媽被蒙15年

2019-06-12 21:42

香港反送中抗議者取磚準備 警方嚴重警告

2019-06-12 16:01

英對港無法律權力但有責任 梅伊：應尊重中英聯合聲明

2019-06-13 13:22

港警向反送中示威群眾發射豆袋彈 可能造成重傷

2019-06-12 17:48

港警開槍！ 林昶佐痛批：送中條例讓人權送終

2019-06-12 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top