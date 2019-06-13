彭博：阿里巴巴已經遞交香港上市申請

2019-06-13 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



彭博引述知情人士的話指出，阿里巴巴已經遞交在香港上市的申請，阿里巴巴回應表示，對市場傳聞不予評論。

彭博先前援引知情人士的消息指出，阿里巴巴已經選擇了中金公司和瑞信牽頭負責擬議的香港股票發行，計畫最早在未來幾周向香港交易所提交正式的上市申請。

雖然尚未敲定具體的籌資目標，但報導認為，此次發行可能籌集高達200億美元資金，將是香港2010年以來最大規模的股票發行。