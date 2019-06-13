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中國稱基因是戰略資源 公布人類遺傳管理條例

2019-06-13 14:56中央社 北京13日電

中國近日公布「人類遺傳資源管理條例」，做為對「基因編輯嬰兒」事件的回應。只是條例在做出限制之餘又指，中國支持利用遺傳資源，官方負責人甚至稱遺傳資源是戰略資源。

中國科學家賀建奎2018年底聲稱創造出全球首見的「基因編輯嬰兒」，引發科學論理爭議。賀建奎當時宣稱，他修改了一對雙胞胎女嬰的基因，使她們出生後即能天然抵抗愛滋病，且女嬰的父母都同意。

「基因編輯嬰兒」事件過了大半年之後，中國國務院總理李克強5月28日簽署國務院令，並於6月10日公布「人類遺傳資源管理條例」，自7月1日起開始施行。

根據條例，人類遺傳資源包括「人類遺傳資源資料」和「人類遺傳資源訊息」。前者是指含有人體基因組、基因等遺傳物質的器官、組織、細胞等遺傳資料；後者是指利用人類遺傳資源資料產生的數據等訊息資料。

針對遺傳資源的使用原則，中國司法部、科技部有關負責人向新華社表示，在採集、保藏、利用、對外提供中國人類遺傳資源不得危害中國公眾健康、國家安全和社會公共利益，要符合倫理原則，並禁止買賣。

條例並提到，外國組織及外國組織、個人設立或實際控制的機構需要利用中國人類遺傳資源展開科學研究活動，應遵守中國法律、行政法規和有關規定，並採取與中國科研機構、高等學校、醫療機構、企業合作的方式進行。

值得注意的是，官方在限制之餘又於條例中指出遺傳資源的發展應用面，包括中國支持合理利用展開科學研究、發展生物醫藥產業、提高診療技術，提高中國生物安全保障能力，提升人民健康保障水準。

中國司法部、科技部有關負責人受訪時說，隨著生命科學的發展，人類遺傳資源日益從一種「特殊資源」成為一種重要的「戰略資源」。

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