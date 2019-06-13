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應對美國科技戰 上海科創板13日火速宣布開板

2019-06-13 11:06聯合報 記者林則宏╱即時報導

在大陸國務院副總理劉鶴、上海市委書記李強、上海市長應勇共同見證下，中國證監會主席易會滿13日上午在「第11屆陸家嘴論壇（2019）」上宣布上海科創板正式開板，展示大陸積極推動以資本市場大力扶持科技創新企業發展的強烈意圖，也象徵中國資本市場將進入另一個新的階段。

相較於當年深圳創業板籌備長達十年、中小企業板從籌畫到設立費時亦達五年，科創板從大陸國家主席習近平於去年11月5日在首屆中國國際進口博覽會開幕式上宣布設立，到13日正式開板，前後僅用了220天時間。創業板火速開板，也被視為是大陸應對美國科技戰的主要作為之一。

劉鶴在陸家嘴論壇上表示，設立科創板並試點註冊制對完善基礎性制度建設具有重大意義，要遵循設立科創板的宗旨和初心，以科創板帶動資本市場改革，培育更多科技創新企業助力經濟轉型升級，同時注意與時俱進，在解決問題中不斷完善。

劉鶴並提出，科創板的建設需要透明的法制環境、運作規範的上市公司，因此當前要做好兩項工作：

一、落實好以信息披露為核心的註冊制改革，從核准制到註冊制改革具有重大意義，需要真正把選擇權交給市場，核心是要增強信息披露的透明度，並且最大限度減少行政干預，讓上市公司接受市場的嚴格選擇，最終推出更好的上市公司；

二、要完善法制，要有透明嚴格可預期的法律和制度條件，培育更具專業水準的機構，對各類做假帳、說假話的行為要堅決打擊，全面提高違法成本，堅定維護公眾利益。

在習近平去年11月5日宣布設立科創板並試點註冊制後，大陸相關監管部門就積極推進相關籌備工作。自3月22日上海證券交易所受理首批企業上市申請以來，截至6月12日，科創板已經受理企業數達122家，六家通過上市委員會審議的企業中有三家已經開始證監會註冊流程。市場預期，首批科創板企業數量在30家左右。

中國證監會主席易會滿易會滿表示，科創板是一個全新的探索，可能會遇到各種困難和挑戰，尤其是在上市初期，各方要關注五方面變化：

一、發行方式改變後，如何平衡註冊制和把握上市公司質量的關係，這需要市場的檢驗，是一個「大浪淘沙」的過程，帶來退市更加常態化；

二、與現有的IPO機制有本質區別，高估值發行的現象可能會增多；

三、上市初期可能供求不平衡，新的交易機制需要適應，不排除出現短期炒作、漲跌幅過大的情況；

四、科創企業本身不確定性大，需要投資者理性研判，更加關注信息披露；

五、試點初期，科創板制度創新需要進一步實踐檢驗，有一個磨合的過程，可能會有一定風險。

易會滿說，「我們已經在制度設計中盡了最大可能做了預案，邊試點，邊完善。希望各方對科創板多一份理解，多一點包容，既要保持熱情，又要保持理性和冷靜，共同遵循資本市場的內在規律，共同把科創板建設好、發展好。」

在中國證監會主席易會滿（左一）、大陸國務院副總理劉鶴（左二）、上海市委書記李強（...
在中國證監會主席易會滿（左一）、大陸國務院副總理劉鶴（左二）、上海市委書記李強（右二）、上海市長應勇共同主持下，上海科創板13日上午正式開板。特派記者林則宏／攝影
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大陸國務院副總理劉鶴提出，要以科創板帶動資本市場改革，培育更多科技創新企業助力中...
大陸國務院副總理劉鶴提出，要以科創板帶動資本市場改革，培育更多科技創新企業助力中國經濟轉型升級。特派記者林則宏／攝影
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