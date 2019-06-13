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港逃犯條例爭議
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伊波拉疫情越境！剛果1,396死 病毒傳入烏干達

指考衝刺／別怕題目落落長 英文掌握基本功和兩大密技

陸官媒同聲批反送中 騷亂令親者痛仇者快

2019-06-13 09:42聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

香港立法會二讀修訂《逃犯條例》臨時宣佈延後，港民反送鍾情緒激昂，大陸官媒統一口徑，除了譴責示威暴力，是令親者痛，仇者快，藉此指控中國法治妖魔化，是外部輿論的慣用伎倆，同時強調，大陸中央政府對特區修例將予以堅定支持。

環球時報今日社論指出，針對反送中示威暴力，香港警方被迫採取了必要的治安手段，展現高度負責任的態度。強調香港不能失去秩序，法治必須強大，這是所有香港人的共同利益所在。

環時社評指出，示威行動令親者痛，仇者快。點名CNN等傳遞隔岸觀火、不嫌事大、詛咒香港去死的滿滿惡意，控訴西方媒體充斥了幸災樂禍和惡毒唱衰香港的調子。

環時還點名「台灣的蔡英文」在為香港的示威活動高聲叫好，多希望香港成為一張能夠幫助他們與中國大陸對抗的牌。要香港千萬不能用毀自己的福祉來遂他們的願。

中共黨媒新華社則評論，《逃犯條例》得到香港主流民意支持。中央政府對特區修例也會予以堅定支持。

並指出，香港特區政府提出此次修例的目的，是處理去年發生在台灣的謀殺案，同時堵塞香港整體刑事事宜協作制度方面的漏洞。大陸中央政府相關部門已多次強調，中央政府將繼續堅定支持香港特區政府推進修例工作。

香港特區政府提出修訂《逃犯條例》。取自新華網
香港特區政府提出修訂《逃犯條例》。取自新華網
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