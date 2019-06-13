徐斯儉談「反送中」：對習推台灣版「一國兩制」不利

2019-06-13 01:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



對於香港「反送中」示威，外交部政務次長徐斯儉12日在美國華府受訪指出，相信這對中國大陸國家主席習近平推銷台灣版「一國兩制」，會是個不利因素。

華府智庫「傳統基金會」12日舉行談論美台關係未來的研討會，徐斯儉發表演說表示，中方奪走部分台灣邦交國，並阻礙台灣參與國際，但台灣將盡其所能捍衛主權不受任何威脅。

徐斯儉演說大篇幅談論中方的全球與戰略野心，指中方竊取科技及商業機密、智慧財產權，將這些技術轉化成其軍事優勢；此外，中方運用經濟、軍事等方面勢力，迫使他國滿足其需求，中方還透過散播假訊息，以影響民主進程。

徐斯儉會後受訪時，被問及香港「反送中」示威；他指出，這就是「一國兩制」的一個說明，若這麼多人上街還是不能改變局勢，從民主發展或重視人民意見的角度而言，都是很大挫折，「現在習近平要推銷台灣版的一國兩制，我相信這會是一個不利因素」。

至於此行是否與美方討論如何維持台灣與索羅門群島邦交，徐斯儉表示，沒有談到細節，但美方已注意到中國大陸向太平洋地區延伸「一帶一路」；美國與澳洲的關注對象，不僅是台灣的友邦，而是關注整個區域，他們會有整體布局，出發點未必單獨針對幫台灣維持邦交，而是自身印太戰略的布局與作為。

徐斯儉並說，相信美方將會在太平洋地區投入更多資源，台灣樂見此發展；太平洋國家在基礎建設、環境等方面，需要他國用正確方式幫助，而不是以留下無法償還債務的方式，或有其他地緣戰略的企圖為交換條件的方式。

徐斯儉在會中也表示，台灣讚揚美國川普政府採取具體行動，以導正中方在經濟方面不符合全球規範的舉措，川普對中採取強硬作為，也獲得美國兩黨支持。

徐斯儉稱，台灣將致力於確保市場准入、保護智慧財產權、建立公平對等的貿易體制，台灣也期待與美方就共同關心的經濟議題進行建設性會談，並邁向磋商雙邊貿易協定。