親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

徐斯儉談「反送中」：對習推台灣版「一國兩制」不利

2019-06-13 01:16聯合報 記者張加╱即時報導

對於香港「反送中」示威，外交部政務次長徐斯儉12日在美國華府受訪指出，相信這對中國大陸國家主席習近平推銷台灣版「一國兩制」，會是個不利因素。

華府智庫「傳統基金會」12日舉行談論美台關係未來的研討會，徐斯儉發表演說表示，中方奪走部分台灣邦交國，並阻礙台灣參與國際，但台灣將盡其所能捍衛主權不受任何威脅。

徐斯儉演說大篇幅談論中方的全球與戰略野心，指中方竊取科技及商業機密、智慧財產權，將這些技術轉化成其軍事優勢；此外，中方運用經濟、軍事等方面勢力，迫使他國滿足其需求，中方還透過散播假訊息，以影響民主進程。

徐斯儉會後受訪時，被問及香港「反送中」示威；他指出，這就是「一國兩制」的一個說明，若這麼多人上街還是不能改變局勢，從民主發展或重視人民意見的角度而言，都是很大挫折，「現在習近平要推銷台灣版的一國兩制，我相信這會是一個不利因素」。

至於此行是否與美方討論如何維持台灣與索羅門群島邦交，徐斯儉表示，沒有談到細節，但美方已注意到中國大陸向太平洋地區延伸「一帶一路」；美國與澳洲的關注對象，不僅是台灣的友邦，而是關注整個區域，他們會有整體布局，出發點未必單獨針對幫台灣維持邦交，而是自身印太戰略的布局與作為。

徐斯儉並說，相信美方將會在太平洋地區投入更多資源，台灣樂見此發展；太平洋國家在基礎建設、環境等方面，需要他國用正確方式幫助，而不是以留下無法償還債務的方式，或有其他地緣戰略的企圖為交換條件的方式。

徐斯儉在會中也表示，台灣讚揚美國川普政府採取具體行動，以導正中方在經濟方面不符合全球規範的舉措，川普對中採取強硬作為，也獲得美國兩黨支持。

徐斯儉稱，台灣將致力於確保市場准入、保護智慧財產權、建立公平對等的貿易體制，台灣也期待與美方就共同關心的經濟議題進行建設性會談，並邁向磋商雙邊貿易協定。

關於此行會晤的美方官員，徐斯儉僅說拜會重要行政部門，但基於雙方默契，無法談具體內容。

外交部次長徐斯儉。華盛頓記者張加／攝影
外交部次長徐斯儉。華盛頓記者張加／攝影
分享

一國兩制習近平
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

聲援「反送中」 郭台銘：追求民主撐香港

2019-06-13 01:18

美國眾院議長聲援反送中 揚言推香港人權民主法

2019-06-12 19:17

影／反送中爆衝突　警開槍、擲催淚彈　民眾受傷送醫

2019-06-12 18:17

中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26

國台辦低調評郭台銘 無中生有

2019-06-12 12:45

台火箭炮載神經毒氣彈打大陸?國台辦：瘋狂

2019-06-12 11:36

郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29

香港見證一國兩制失敗 國台辦：在台灣會考慮台灣現實

2019-06-12 10:55

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41

台下禁令 國台辦：逾萬台胞報名出席海峽論壇

2019-06-12 10:30

海峽論壇 台灣-湄洲島盼常態直航

2019-06-12 00:44

3年首次！遼寧艦昨穿越宮古海峽 日本警戒

2019-06-12 00:14

牽制台美？遼寧號艦隊 再穿宮古海峽

2019-06-12 00:05

雙城論壇議程 月中磋商

2019-06-11 23:31

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

NHK：遼寧艦11日上午出宮古海峽

2019-06-11 15:34

日媒：遼寧艦今晨穿越宮古海峽 3年來首次

2019-06-11 15:28

新京報前社長戴自更涉嚴重違紀被查

2019-06-11 13:40

華為高層：無義務為北京進行間諜活動

2019-06-11 10:14

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

不斷更新／示威者且戰且退 金鐘道開始清場

2019-06-12 23:55

整理包╱民怨沸騰的逃犯條例 一旦過關在港變危險？

2019-06-12 13:08

影／開議前急剎車 逃犯條例二讀宣布延期

2019-06-12 11:10

香港見證一國兩制失敗 國台辦：在台灣會考慮台灣現實

2019-06-12 10:55

反送中／移民話題升溫 港人爭相領取移民台灣懶人包

2019-06-12 17:00

支援反送中？香港街頭多起連環車禍 網友猜故意這樣做

2019-06-12 19:53

吃喝拉撒離不開的微信 講錯話就讓你無法生活...？

2019-06-12 10:00

郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

2019-06-12 08:58

影／反送中示威奏效 香港立法會內空蕩蕩、開會延期

2019-06-12 11:40

不顧香港及國際社會反對 港府北京態度強硬

2019-06-12 19:00

香港「反送中」 郭台銘：香港一國兩制是失敗的

2019-06-12 13:54

影／成大臨時發起聲援香港反送中 參與學生擠滿校門口

2019-06-12 21:37

港警使用的豆袋彈多可怕？常用於鎮壓防暴 可致重傷

2019-06-12 19:10

港警定調 反送中示威成暴徒騷亂

2019-06-12 16:40

影／反送中群眾越防線 港警動用催淚彈強勢清場

2019-06-12 17:11

港警清場 香港立法會周邊一片狼籍宛如死城

2019-06-12 21:45

美眾議長：若港強修法 國會將檢討美港貿易關係

2019-06-12 18:51

香港特首：這次是公然、有組織地發動暴動

2019-06-12 23:29

香港立會預留61小時審議修逃犯例

2019-06-12 10:42

口中含鹽巴、別戴隱形眼鏡 遊行示威10條自保守則

2019-06-12 19:24

台火箭炮載神經毒氣彈打大陸?國台辦：瘋狂

2019-06-12 11:36

影／反送中爆衝突 港警清場後香港宛如死城

2019-06-12 22:13

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41

影／韓國瑜派副市長探反送中靜坐學生 握手拍肩3分鐘離開

2019-06-12 18:57

國台辦低調評郭台銘 無中生有

2019-06-12 12:45

韓國瑜：完全無法接受港澳一國兩制 盼香港平順祥和

2019-06-12 14:57

港警動用橡膠子彈驅離 蔡總統：極度震驚

2019-06-12 21:19

中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26

等待奇蹟？最後一戰？ 反送中民眾心情複雜

2019-06-12 20:55

香港反送中爆警民衝突 林鄭月娥：不應縱容小孩任性

2019-06-12 22:10

蘋果手機賣不好？大陸蘋果手機再下殺3,600元

2019-06-12 16:18

美國眾院議長聲援反送中 揚言推香港人權民主法

2019-06-12 19:17

香港衝突逾10傷 示威者倒地 警員疑被雜物擊中

2019-06-12 17:50

男「抖內」女主播32萬人民幣 母獲知當晚氣死了

2019-06-12 15:12

台下禁令 國台辦：逾萬台胞報名出席海峽論壇

2019-06-12 10:30

在台港生抗議反送中 柯文哲低調現身送熱飲

2019-06-12 18:36

香港反送中抗議者取磚準備 警方嚴重警告

2019-06-12 16:01

香港反送中／晚間警察清場 平靜2小時後再爆衝突

2019-06-12 22:48

港警向反送中示威群眾發射豆袋彈 可能造成重傷

2019-06-12 17:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top