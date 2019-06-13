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海基會：台商盼資金回流稅優惠

2019-06-13 00:59聯合報 記者李仲維／台北報導

海基會發言人管安露呼籲台商在大陸遇到經貿糾紛問題，應尋求正確管道求助。記者許依晨...
海基會發言人管安露呼籲台商在大陸遇到經貿糾紛問題，應尋求正確管道求助。記者許依晨／攝影
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海基會與大陸台商端午節聯誼座談活動已經落幕，海基會發言人管安露昨日表示，台商除了期盼境外資金匯回條例能盡速通過，也希望匯回資金的稅率能有更大彈性。

管安露表示，海基會去年端午節首次採用小型座談會的形式聽取台商心聲，台商大都認為用這種方式比較能暢所欲言，因此海基會今年仍利用端午節及清明節假期期間，分別在台北、台中、宜蘭、台南舉辦四場與台商的閉門座談，總計約有一百六十名台商參加。

但據了解，新任的大陸全國台企聯會長李政宏並沒有與會。

管安露表示，台商在座談會中主要反映資金匯回以及課稅問題，回台投資、政府兩岸經貿政策等議題，此外，台商也針對中小企業的特質，呼籲政府協助台商返台或前往東南亞地區發展，給予台商更多的重視。

管安露指出，這四場座談都是由海基會董事長張小月主持，包括經濟部長沈榮津、經濟部政務次長王美花等官員都有到場與台商交流，台商除了期盼境外資金匯回條例能盡速通過，也希望匯回資金的稅率能有更大彈性。

此外，台商也希望政府將吸引資金回流的觸角擴及中小企業。

海基會表示，這四場台商座談聯誼活動還安排台商參觀台中花博、考察宜蘭科學園區、工研院南分院、台南沙崙智慧綠能科學城以及台灣智駕測試實驗室等，讓台商多了解國內各地投資環境、升級轉型所需的關鍵技術以及新興產業發展趨勢。

台商海基會端午節
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