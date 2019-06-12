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美國眾院議長聲援反送中 揚言推香港人權民主法

2019-06-12 19:17聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國國會眾議院議長波洛西11日就香港政府修訂「逃犯條例」及市民上街抗議發表聲明，表示支持香港的示威者，並反對「逃犯條例」修訂。她指一旦「逃犯條例」通過，國會將重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否充分自治。波洛西聲明如下：

「所有熱愛自由的心靈，無一不被百萬港人的勇氣所感動。這些香港人周日（9日）走上街頭，以和平方式主張他們的權利，捍衛他們的主權，並譴責可怕的「逃犯條例」。

中國所控制的立法會正在審議的「逃犯條例」，展現北京肆無忌憚地踐踏法律，壓制異議，扼殺香港人的自由。這項立法將使綁架商人、書商和任何中國不喜歡的人的行為合法化，並危及生活在香港的八萬五千名美國人的安全。正如香港民主黨創黨主席李柱銘最近撰文指，這條法例「恐怕會摧毀香港的自由社會」。

「逃犯條例」危害美國和香港共榮發展了20多年的緊密關係。若條例通過，國會將別無選擇，只能重新評估香港在「一國兩制」框架下，是否有「充分自治」。國會正期待參議員盧比歐、中國委員會主席麥高文和眾議員史密斯，在未來幾天推出全新跨黨派的「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。

眾議院和參議員麥康諾（參院多數黨領袖）、行政部門以及所有譴責這危險的「逃犯條例」修訂的人團結一致。美國與香港人民站在一起。」

中國外交部發言人耿爽十一日在例行記者會上，回應有關波洛西的言論。他表示香港事務純屬中國內政，任何國家、組織及個人無權干預，中方對美方有關人士就修例發表不負責任的錯誤言論，對香港事務不停說三道四，表示強烈不滿及堅決反對。他表示，要求美方客觀公正看待特區政府依法修例，謹言慎行，停止任何形式干預香港事務及中國內政。

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。美聯社
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。美聯社
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