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不斷更新／港警亂槍掃射3小時 多人中彈倒地青年反眼抽搐吐血

影／反送中爆衝突　警開槍、擲催淚彈　民眾受傷送醫

2019-06-12 18:17聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

反送中示威抗議下午3時後行動升級演變騷亂，香港警方多次用橡膠彈、布袋彈及催淚煙驅散抗議民眾，造成多起衝突，有超過10人以上受傷。

反送中抗議爆衝突，香港警方擲催淚彈到抗議人群中間，眾人紛紛走散。特派記者王騰毅／...
反送中抗議爆衝突，香港警方擲催淚彈到抗議人群中間，眾人紛紛走散。特派記者王騰毅／攝影
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反送中抗議爆衝突，香港警使用橡膠彈、布袋彈及催淚煙驅散抗議民眾，有抗議者受傷送醫...
反送中抗議爆衝突，香港警使用橡膠彈、布袋彈及催淚煙驅散抗議民眾，有抗議者受傷送醫。特派記者王騰毅／攝影
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