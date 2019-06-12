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中國航母編隊再出第一島鏈 陸官媒：以後將是常態

2019-06-12 15:26世界日報 中國新聞組／北京12日電

中國航母遼寧號率艦隊十日通過宮古海峽。 新華社
中國航母遼寧號率艦隊十日通過宮古海峽。 新華社
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中國航母遼寧艦11日穿過日本宮古海峽進入太平洋，引起關注。中國央媒人民日報海外版旗下微信「俠客島」隨後發文指出，稱理解日方為何對此緊張，「畢竟中方再次突破了所謂的『第一島鏈』。」該文並放話要日本不必「大驚小怪」，「以後中國航母出『宮古』將是常態。」

近年來，隨著中國海軍建設轉型，逐漸由「黃水海軍」（近海）向「藍水海軍」（遠海）轉型。2009年3月，中國海軍艦艇第一次穿越宮古海峽，進入西太平洋進行遠海訓練。

穿越宮古海域會否侵犯日本的主權？文章直言，「答案是否定的。」該文引用《聯合國海洋法》，指出一個國家的領海是12海里，專屬經濟區再延伸200海里。在專屬經濟區內，沿海國對其自然資源享有主權權利，而其他國家享有「航行、飛越自由」。

該文稱，在國際海域進行遠海訓練是世界各國海軍的通行做法，符合國際法和國際慣例。

宮古海峽位於日本沖繩本島與宮古島之間。文章表示，中國的艦船、戰機已經多次穿過「宮古」了，對於航母也不是第一次。「日本不必大驚小怪，以後中國航母出『宮古』將是常態。」

這篇文章寫道，中國航母注定需要衝出「第一島鏈」，走向遠洋。對於中國而言，航母的作用一是解決遠程投送兵力的問題，遂行遠洋威懾、作戰和其他任務。

如果中國海軍僅局限在「第一島鏈」內的近海活動，那依然是陸軍戰略的繼續，海軍的作用和特點遠遠沒有得到發揮。因此，中國必須跳出陸戰思維的窠臼，發揮海軍的機動優勢，在大洋縱深摧毀危險來源或威懾牽制對手。在中國能突破「第一島鏈」封鎖的幾個出口中，宮古海峽憑藉其寬度、深度，成為最重要的海上出口。

不過，對於近年外界關注的「中國航母威脅」，文章也強調，解決與周邊國家的海洋爭議問題絕非中國航母今後的主要任務。

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