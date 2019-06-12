親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

台火箭炮載神經毒氣彈打大陸?國台辦：瘋狂

2019-06-12 11:36聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸官媒環球網提問，台軍「雷霆-2000」火箭炮載神經毒氣彈，可以打進大陸沿海城市。大陸國台辦發言人安峰山在今天（12日）的例行新聞發佈會上回應表示，這是故意渲染化學武器的瘋狂言論。

環球網提問，台軍「雷霆-2000」多管火箭炮推進部署到金門馬祖，並稱火箭炮能搭載神經毒氣彈，可以打到大陸沿海城市。

安峰山表示，搞武力對抗，以武拒統是沒有出路的，特別是這種故意渲染化學武器的瘋狂言論，必將遭到兩岸同胞的共同譴責。

大陸國台辦發言人安峰山
大陸國台辦發言人安峰山
分享

火箭安峰山金門

相關新聞

郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29

陳芳明：凡有一點人性 全球都站在香港這邊

2019-06-12 12:11

香港見證一國兩制失敗 國台辦：在台灣會考慮台灣現實

2019-06-12 10:55

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41

台下禁令 國台辦：逾萬台胞報名出席海峽論壇

2019-06-12 10:30

海峽論壇 台灣-湄洲島盼常態直航

2019-06-12 00:44

3年首次！遼寧艦昨穿越宮古海峽 日本警戒

2019-06-12 00:14

牽制台美？遼寧號艦隊 再穿宮古海峽

2019-06-12 00:05

雙城論壇議程 月中磋商

2019-06-11 23:31

六四30週年 海內外學者：中共從未改變

2019-06-11 16:57

NHK：遼寧艦11日上午出宮古海峽

2019-06-11 15:34

日媒：遼寧艦今晨穿越宮古海峽 3年來首次

2019-06-11 15:28

新京報前社長戴自更涉嚴重違紀被查

2019-06-11 13:40

華為高層：無義務為北京進行間諜活動

2019-06-11 10:14

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

高考生場外跪謝母一夕爆紅 網友起底驚呼：媽太美

2019-06-11 15:47

開議前急剎車 逃犯條例二讀宣布延期

2019-06-12 11:10

港警搜索隨身包犯眾怒 反遭群眾包圍

2019-06-11 22:05

記者圖輯現場／反送中民眾聚集 拆圍欄、堵馬路

2019-06-12 08:58

吃喝拉撒離不開的微信 講錯話就讓你無法生活...？

2019-06-12 10:00

香港「反送中」升級 學者加入絕食行動

2019-06-11 19:36

一早醒來擋風玻璃被砸碎 竟是「豆腐」惹的禍

2019-06-11 12:35

香港見證一國兩制失敗 國台辦：在台灣會考慮台灣現實

2019-06-12 10:55

秋行軍蟲入侵 中國想靠殺手級天敵滅蟲

2019-06-11 22:19

送中條例今二讀 香港山雨欲來

2019-06-11 23:58

港人反對修例 民間發動罷課、罷工、罷市

2019-06-12 00:02

影／反送中示威奏效 香港立法會內空蕩蕩、開會延期

2019-06-12 11:40

修法硬幹！香港恐失獨立關稅地位 美商會歐盟都反對

2019-06-11 13:47

反送中遭港議員批評 韓國瑜盼勿情緒發言

2019-06-11 14:35

郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29

港警備妥布袋彈、橡膠彈和大型催淚水劑 應對示威群眾

2019-06-11 19:49

影／港反對派號召大罷工 特首警告：違法後果嚴重

2019-06-11 18:38

香港立會預留61小時審議修逃犯例

2019-06-12 10:42

日媒：遼寧艦今晨穿越宮古海峽 3年來首次

2019-06-11 15:28

香港立法會民眾冒雨聚集 警力嚴加戒備中

2019-06-11 21:23

逃犯條例修法衝擊 林鄭月娥聲望創上任新低

2019-06-11 22:41

港特首林鄭月娥：香港最近有點「風雨飄搖」

2019-06-11 19:42

港人怒了！ 「送中」可能過關 發動612罷工罷課罷市

2019-06-11 13:44

博士攜女友逃票40次 大陸網友：人品和學歷無關

2019-06-11 13:40

二讀倒數時刻 重裝警力進駐 要道逐車臨檢

2019-06-11 23:17

香港反送中罷課遍地開花 至少70校學生連署

2019-06-11 16:58

NHK：遼寧艦11日上午出宮古海峽

2019-06-11 15:34

美示警：逃犯條例 危及香港特殊地位

2019-06-11 23:31

送中民間倡三罷 香港特首：激烈行為對年輕人有何好處？

2019-06-11 16:49

香港反送中 揚言罷工罷市

2019-06-11 23:31

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41

台下禁令 國台辦：逾萬台胞報名出席海峽論壇

2019-06-12 10:30

薪資一半都給了房東 大陸城市白領住房不易

2019-06-11 18:04

台火箭炮載神經毒氣彈打大陸?國台辦：瘋狂

2019-06-12 11:36

美關切香港修改「逃犯條例」 陸批干涉內政

2019-06-11 16:46

大陸東北高考生搶購紫色底褲 寓意「一定得」 網友：似Thanos屁股

2019-06-11 12:40

再聲援反送中 蔡英文：一個國家不可能威權民主並存

2019-06-11 20:48

陸委會設香港「逃犯條例」專區提醒風險

2019-06-11 19:22

港硬送逃犯條例 立會趕連審七天

2019-06-11 19:54

港民反送中佔道毀車遭警胡椒噴霧驅離

2019-06-12 09:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top