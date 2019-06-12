郭台銘不怕大陸關他工廠 國台辦回應四兩撥千金

2019-06-12 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘在大陸投資和事業布局龐大，但他表示，如果大陸關他的工廠對他施壓，他「關就關、誰怕誰」。大陸會挾制富士康的經濟命脈？

台灣輿論擔憂，鴻海的經濟命脈被大陸掌握，會因此影響郭台銘的兩岸經濟政策。大陸國台辦上午舉行例行新聞發布會，發言人安峰山表示，「對台灣選舉期間，一些政治人物的言論，都不做評論。」