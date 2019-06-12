武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國防部長魏鳳和嗆台獨「不惜一戰」，新華社今日提問國台辦，大陸使否已做好武統台灣的準備？

大陸國台辦發言人安峰山今日表示，魏鳳和的講法是明確表達維護統一的立場。安峰山指出，大陸會盡最大努力、以最大誠意來追求和平統一的前景，但捍衛中國國家主權和領土完整也是堅定不移，絕不容許台獨。