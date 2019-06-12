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他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...

武統台灣？ 國台辦：目前採取保留一切必要措施的選項

2019-06-12 10:41聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國防部長魏鳳和嗆台獨「不惜一戰」，新華社今日提問國台辦，大陸使否已做好武統台灣的準備？

大陸國台辦發言人安峰山今日表示，魏鳳和的講法是明確表達維護統一的立場。安峰山指出，大陸會盡最大努力、以最大誠意來追求和平統一的前景，但捍衛中國國家主權和領土完整也是堅定不移，絕不容許台獨。

安峰山表示，中國目前採取保留一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉、和少數台獨分裂勢力，而不是台灣同胞。

大陸國台辦發言人安峰山
大陸國台辦發言人安峰山
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安峰山台獨國台辦

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