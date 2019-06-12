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牽制台美？遼寧號艦隊 再穿宮古海峽

2019-06-12 00:05聯合報 東京記者蔡佩芳／十一日電

中國航母遼寧號率艦隊十日通過宮古海峽。 （新華社資料照片）
中國航母遼寧號率艦隊十日通過宮古海峽。 （新華社資料照片）
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日本防衛省統合幕僚監部十一日發布新聞稿，中共海軍航空母艦遼寧號與伴航的五艘艦艇十日通過宮古海峽穿出島鏈，進入台灣東方的西太平洋水域。

這是遼寧號繼二○一六年十二月、二○一八年四月後，第三度通過該海域，過程中沒有危險行為也未侵犯日本領海。富士電視台指出，防衛省認為此舉可能是意在牽制台灣與美國，將持續進行警戒監視。

統合幕僚監部新聞稿指出，日本海上自衛隊第十二護衛隊所屬的「海霧號」、第十一護衛隊所屬的「山霧號」及第十四護衛隊所屬的「松雪號」，在日本時間十日上午七時左右，發現中共海軍５１Ｃ型飛彈驅逐艦「石家莊號」（舷號一一六）及九○一型綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號九六五），通過沖繩本島西邊的久米島西北方約二七○公里海域，往東南方航行。

隨後在晚間九時左右，松雪號及海上自衛隊由那霸基地起飛的Ｐ-３Ｃ反潛機又發現中共航艦遼寧號及其護航艦群，包括５２Ｄ型飛彈驅逐艦「西寧號」（舷號一一七）、５４Ａ型飛彈護衛艦「大慶號」（舷號五七六）及「日照號」（舷號五九八），通過久米島西北方約三五○公里海域，朝東南方向航行。之後，六艘中方艦艇通過沖繩本島及宮古島間海域南下，往太平洋方向航行。

呼倫湖號是中共海軍配合遼寧號航艦服役，新造的大型綜合補給艦，這次是海上自衛隊首度與其目視接觸。共同社引述防衛省說法，呼倫湖號的補給機能搭配航艦的速度，將可大幅延伸艦隊行動範圍，防衛省研判艦隊可能持續在周圍水域進行訓練。

中共航空母艦

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