海峽論壇 台灣-湄洲島盼常態直航

2019-06-12 00:44 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十一屆海峽論壇．媽祖文化周10日已在「媽祖故里」福建湄洲島啟幕，多位來訪台胞嘉賓表示，期盼台灣直航湄洲島能早日實現常態化運營。 第十一屆海峽論壇．媽祖文化活動周有一系列的活動，圖為10日晚在湄洲島開幕晚會上的表演。 （中新社） 分享 facebook

中新社報導，此次活動以「中華媽祖情 兩岸一家親」為主題，兩岸媽祖信眾、兩岸醫療健康產業界代表、台灣村裡長、文創業者、媽祖文化學者共800餘人共襄盛舉。

來自台灣宜蘭南方澳南天宮的8位船長成為開幕式上特殊來客。30年前，宜蘭20艘漁船搭載著225名媽祖信眾，在200多艘出海漁船的掩護下直航湄洲島謁祖進香，拉開兩岸官不通民通的序幕。

此次媽祖文化活動周以圖片展、懇談會、媽祖民俗活動等系列活動，紀念台灣漁船直航湄洲島朝拜媽祖30周年，兩岸親歷者共同憶往昔，暢快話未來。

台灣媽祖聯誼會榮譽會長、台灣大甲鎮瀾宮董事長顏清標在當天的開幕致辭中說，在媽祖的召喚下，大甲鎮瀾宮1987年曾「破冰」前來湄洲祖廟謁祖，1989年宜蘭南方澳南天宮組織20艘漁船直航湄洲島，完成心願，從此兩岸開啟破冰交流。

他呼籲，能夠早日從台灣常態化地直航湄洲島，免去台灣信眾舟車勞頓之苦。 兩岸宗教直航也催生了兩岸民間交往、經濟人文合作交流的萬樹繁花。

台灣海峽兩岸醫事交流協會創會理事長、中華醫養總會長黃松雄指出，莆田正在建設媽祖健康城，創建「兩岸醫療健康產業合作試驗區」，台灣在醫療健康領域具有很好的基礎和條件可合作，目前正聯手莆田建立兩岸名醫大聯盟，以此踐行媽祖立德行善大愛精神。

莆田市市長李建輝開幕致辭中表示，莆田電子信息、醫療健康、文化旅遊各產業正加速融合發展，越來越多台灣青年來到莆田學習工作，目前，莆田正著力探索海峽兩岸融合新路，歡迎台灣同胞攜手講好「媽祖故事」。

本屆媽祖文化活動周還將舉行2019年媽祖與健康研討會、兩岸媽祖文化交流系列活動、莆台鄉村基層代表鄉村振興交流會、2019年海峽兩岸青年創新創業夏令營、2019年海峽兩岸媽祖文創節、第六屆湄洲之夏．青春海峽音樂季等系列活動。