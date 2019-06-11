港警備妥布袋彈、橡膠彈和大型催淚水劑 應對示威群眾

2019-06-11 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



面對12日開始可能出現的大型示威行動，香港警方已下發員警非致命的布袋彈、橡膠彈等裝備。圖為9日面對遊行抗議的港警。(路透) 分享 facebook

香港立法會12日二讀辯論修訂逃犯條例，面對可能出現的大型示威行動，香港警方高級別部署，警員配備非致命的布袋彈、橡膠彈等。

香港警方消息11日說，因應日前有示威者衝擊立法會及企圖占據主要幹道事件，已作出周詳部署，嚴陣以待，確保立法會運作不被阻礙。香港立法會外的警員，會配備非致命的布袋彈、橡膠彈和大型噴槍的催淚水劑，驅散示威者。

消息稱香港警方五大總區應變大隊已作部署，由11日夜開始，只要立法會就相關條例開會，將警員八小時一更的三更制改為12小時的兩更制，以增加人手調配的彈性。其中港島總區應變大隊，包括機動部隊及刑事偵緝等四百多人，將隨時候命。新界及九龍總區有需要時亦會到場增援。

警方傍晚說，從網上平台及其他途徑，留意到有訊息呼籲市民未來參與集會時，繼續訴諸暴力，包括襲擊警察及搶警槍等，亦有人呼籲民眾帶同煙霧粉及石膏粉等參與集會，意圖製造混亂，及誣衊警方施放催淚煙，亦有人在網上教人製造汽油彈及其他致命武器。

香港立法會說擔心遇到衝擊，即時關閉示威區。立法會主席梁君彥說，立法會預留兩個會議共61小時，審議《逃犯條例》修訂，包括星期三、星期四、星期五共21.5小時；下星期一及星期二共22小時，以及下星期三、星期四共17.5小時。根據梁君彥的安排，預料逃犯條例草案要在下星期四完成審議和表決。

梁君彥說，明白修例草案具爭議性，保安局亦表明法案有逼切性，要盡快處理，確保審議可於適合時間結束，同時要照顧議員有足夠時間辯論。草案條文較少，而且互相關連，與去年審議《一地兩檢條例》差不多，所以參考有關安排，亦會合併辯論。