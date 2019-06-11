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港特首林鄭月娥說，香港最近有點「風雨飄搖」

2019-06-11 19:42聯合報 記者李春╱即時報導

香港特首林鄭月娥11日說，香港最近有點「風雨飄搖」，但堅持繼續修法，呼籲學校、家長、機構、企業和工會，應該認真考慮是否要鼓吹激烈行為。

面對民間發動罷課、罷工，香港特首林鄭月娥說，最近在經濟到政治層面，都有點「風雨飄搖」，但有信心在北京中央支持、社會各界包容和協助下，「很快就會見到晴天」。

林鄭月娥表示，她上任兩年來，國家對香港政府和她本人的支持令她深有感受，可以用八個字形容，就是「信任、理解、尊重、支持」，她稱不時會向中央領導反映，在香港的特殊環境下，工作有難度，中央表示尊重她本人的判斷。

問鼓吹這些反對的激烈行為，對香港社會有什麼好處。她稱見到星期日晚的激烈行為，涉及很多年輕人，相信大家都會擔心年輕人被推出去做任何激烈行為。她呼籲學校、家長、機構、企業和工會，應該認真考慮是否要鼓吹激烈行為，又稱大家對年輕人特別關愛，不願意見到年輕人因為對被政治化的事件而影響前途。

林鄭月娥表示，她作為行政長官不單要向行政機關負責，也要向整個特區負責，她仍然認為正在做一件對社會非常負責任的工作。

林鄭月娥說，保安局局長星期一下午已致函立法會主席，提交政策聲明確保落實額外保障措施，亦已就其中一項保障，即是將可移交罪行刑期提升至七年，向立法會提交政府修訂。又說可能會要求個別司法管轄區增加承諾才移交逃犯，保持靈活性，又說政策聲明有法律基礎和約束力，而政府高級官員在立法會莊嚴作出政策聲明，案例顯示法庭會考慮政策聲明，市民不必擔心。

她重申，推動修訂《逃犯條例》的參與官員，也是穩妥的法律專家及長期做保安工作的官員，仍然認為是正在做一件對社會非常負責任的工作，面對困難，仍會繼續解說，希望市民明白做這負責任工作的原因，當局會做多一點，釋除公眾疑慮，並會繼續用這態度，處理日後可能有挑戰的工作。

警方消息說，特首辦及律政司的多名職員，11日(星期二)中午起收到恐嚇電話，要求撤回逃犯條例修訂草案，否則會對特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊及其家人不利，包括揚言危害對方的性命，兩個部門都有報警處理。警方中區重案組接手調查，有關職員已錄口供。

香港特區行政長官林鄭月娥11日出席行政會議前向市民信心喊話，逃犯條例修訂有法律基...
香港特區行政長官林鄭月娥11日出席行政會議前向市民信心喊話，逃犯條例修訂有法律基礎和約束力，市民不必擔心。 (香港中通社)
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香港特首林鄭月娥

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