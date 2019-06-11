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影／港反對派號召大罷工 特首警告：違法後果嚴重

2019-06-11 18:38聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

香港9日爆發主權轉移以來的最大規模示威，逾百萬人上街遊行「反送中」，但港府態度強硬，仍計劃12日恢復逃犯條例二讀。「民間人權陣線」（民陣）宣布，號召5萬人11日「徹夜留守包圍立法會」，香港民間也有大批團體組織串連12日罷工、罷市、罷課，形容這是背水一戰。

香港特首林鄭月娥11日出面警告，罷工等「激進」抗議活動違法，如果執意而行將會面臨嚴重後果。她呼籲「學校、家長、機構、企業和工會，須認真考慮是否要鼓吹激烈行為」，指出「違法是會有後果的，不管是青少年還是成人，影響會是很嚴重的」。

面對特首強硬態度，有香港民眾受訪時悲觀表示，早已知大遊行不會有太大的影響，但為了自己的未來，不到最後關頭，總得要爭取看看，儘管可能效果不彰，起碼也要表態。

香港眾志的「學民女神」周庭則是飛往日本東京，以日語召開記者會，呼籲國際社會重視，一起對中國施壓，「日本應該像美國、加拿大、英國一樣，對港府施壓要求撤除惡法。」周庭表示，逃犯條例是香港回歸中國後的最危險法案，「中國的獨裁正進逼香港，如果不有所為，香港將會變得跟中國一樣」。

周庭指出，香港700多萬人口中，有103萬人走上街頭反對，港府卻充耳不聞，讓人深感失望，但強調香港人絕對不會輕易放棄。

除民陣號召5萬人11日「徹夜留守包圍立法會」外，另有大批港人為此在網路上串連，號召罷工、罷市和罷課，許多商家、公司行號、大專院校和團體組織紛紛響應，香港藝術家工會就形容12日的罷工、罷市和罷課將會是背水一戰。

香港9日暴發主權轉移以來，規模最大的示威，逾百萬人上街遊行「反送中」，但港府態度...
香港9日暴發主權轉移以來，規模最大的示威，逾百萬人上街遊行「反送中」，但港府態度強硬，仍計劃要在12日恢復逃犯條例二讀。「民間人權陣線」宣布，要召五萬人11日「徹夜留守包圍立法會」，香港民間也有大批團體組織，號召在12日罷工、罷市、罷課，形容這是背水一戰。路透
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香港特首罷工逃犯條例

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