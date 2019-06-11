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美關切香港修改「逃犯條例」 陸批干涉內政

2019-06-11 16:46聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中共外交部發言人耿爽。（中共外交部官網）
中共外交部發言人耿爽。（中共外交部官網）
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香港爆發九七年回歸以來最大規模示威遊行，反對港府修改《逃犯條例》，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示嚴正關切，也指出「一國兩制」框架持續遭到侵蝕，影響香港在國際事務中的特殊地位。中共外交部發言人耿爽11日表示，中方對美方就特區條例發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不斷說三道四表示強烈不滿和堅決反對。

歐塔加斯今天在例行記者會上表示，美國嚴正關切香港政府提出的逃犯條例修訂案，這場遊行清楚顯示公眾反對這項修正案。她指出，「一國兩制」框架持續遭到侵蝕，對香港在國際事務中長期建立的特殊地位帶來威脅。

歐塔加斯表示，美國與香港許多人一樣，擔憂修訂案缺乏程式保障，可能破壞香港自治，也對香港長期以來的人權、基本自由與民主價值觀保障帶來負面影響，並損及香港商業環境，使居住在香港或訪港的公民遭受中國反覆無常的司法制度影響。

中共外交部發言人耿爽今天在例行記者會表示，關於香港特區修例的事情，中方已經多次表明立場，香港特區政府已就修例工作廣泛聽取了社會各界意見，兩次調整修例草案，對有關建議作出積極回應。中國中央政府將繼續堅定支持香港特區政府推進修訂「兩個條例」的工作。

耿爽指出，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障、香港繼續被眾多國際機構評選為全球最自由經濟體和最具有競爭力的地區，事實不容否認。

耿爽強調，「香港事務純屬中國內政，任何國家、組織和個人都無權干涉。中方對美方就特區條例發表不負責任的錯誤言論、對香港事務不斷說三道四表示強烈不滿和堅決反對。我們要求美方客觀公正看待香港特區政府依法修例，謹言慎行，停止以任何形式干預香港事務和中國內政。」

香港回歸一國兩制逃犯條例

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