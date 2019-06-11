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新京報前社長戴自更涉嚴重違紀被查

2019-06-11 13:40世界日報 北京11日電

新京報前社長戴自更涉嚴重違紀違法被查。 (取材自新京報)
新京報前社長戴自更涉嚴重違紀違法被查。 (取材自新京報)
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本報系聯合報報導，據中央紀委國家監委網站消息，新京報前社長戴自更涉嚴重違紀違法被查。

據報導，中紀委消息指出，北京文化投資發展集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更接受紀律審查和監察調查。

北京市紀委監委消息則指，戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

新京報2003年創刊，戴自更任社長長達14年。但港媒報導，新京報2011年起被北京市委宣傳部接管主辦。去年被北京市委巡視組通報批評指，該報黨委領導核心作用薄弱，存在大額資金使用未上會情況，以及意識形態工作責任制落實不力、宣傳紀律執行不嚴等問題。

據報導，2017年8月戴自更突然被調任北京文投集團總經理，曾引起外界關注。上周開始，戴自更傳出被調查傳聞。

聯合報報導，據公開資料，戴自更1963年9月出生，浙江寧海人，1986年6月加入中國共產黨，1988年8月參加工作。

2003年11月至2006年1月，擔任光明日報社直屬報刊社工作部主任、新京報社社長。2006年7月至2012年5月，擔任新京報社社長、總編輯。2012年5月至2017年8月，擔任新京報社社長（正局級）。2017年8月擔任北京文化投資發展集團有限責任公司黨委副書記、副董事長、總經理；13屆市政協委員。

北京社工

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