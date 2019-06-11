華為高層：無義務為北京進行間諜活動

2019-06-11 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國大陸電訊設備商華為周一（10日）出席英國國會科技委員會聽證會。華為全球網路安全和隱私官薩福克（John Suffolk）在聽證會上表示，即使北京當局提出要求，公司亦沒有義務進行間諜活動。

外電報導，薩福克表示，中國沒有任何法律規定，公司需要與政府合作，強調華為與中國政府無任何聯繫，亦無被北京或其他國家的政府，要求作出任何不當行為，重申公司不會為了滿足北京要求，而削弱自身產品安全，亦歡迎外界分析華為的產品。

有議員問到北京當局會否在華為不知情下，將其產品安裝後門程式，薩福克沒正面回應，只表示美國曾經採取同樣技倆截聽全球通訊。

整個聽證會充滿火藥味，有議員表示「如果將華為與二戰時為納粹德國生產毒氣的公司比較是否合理」，薩福克回應指「如果你問我應否無視法律，我肯定你可能會說不應無視」。

英國國會科技委員會成員劉易斯（Julian Lewis）質疑，北京前年通過的一項法律，規定當局有權要求相關機關、組織和平民，向安全部門提供必要的支持、援助和合作。薩福克回應指，法例字眼模稜兩可，與中共當局進行一段長時間澄清後，確信華為不必從事間諜活動。劉易斯表示，薩福克的回應令人難以置信。