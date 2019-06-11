親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

他30歲存款70萬想買台南600萬房 網勸敗：別被漲幅吃掉

NBA總冠軍G5直播／撐住KD傷退劣勢 半場勇士領先暴龍

華為高層：無義務為北京進行間諜活動

2019-06-11 10:14聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國大陸電訊設備商華為周一（10日）出席英國國會科技委員會聽證會。華為全球網路安全和隱私官薩福克（John Suffolk）在聽證會上表示，即使北京當局提出要求，公司亦沒有義務進行間諜活動。

外電報導，薩福克表示，中國沒有任何法律規定，公司需要與政府合作，強調華為與中國政府無任何聯繫，亦無被北京或其他國家的政府，要求作出任何不當行為，重申公司不會為了滿足北京要求，而削弱自身產品安全，亦歡迎外界分析華為的產品。

有議員問到北京當局會否在華為不知情下，將其產品安裝後門程式，薩福克沒正面回應，只表示美國曾經採取同樣技倆截聽全球通訊。

整個聽證會充滿火藥味，有議員表示「如果將華為與二戰時為納粹德國生產毒氣的公司比較是否合理」，薩福克回應指「如果你問我應否無視法律，我肯定你可能會說不應無視」。

英國國會科技委員會成員劉易斯（Julian Lewis）質疑，北京前年通過的一項法律，規定當局有權要求相關機關、組織和平民，向安全部門提供必要的支持、援助和合作。薩福克回應指，法例字眼模稜兩可，與中共當局進行一段長時間澄清後，確信華為不必從事間諜活動。劉易斯表示，薩福克的回應令人難以置信。

不過，薩福克在聽證會上承認，華為前董事長孫亞芳曾經與中國大陸的情報部門有關連，但否認公司會被迫與中共情報部門合作。

華為高層表示，即使北京當局提出要求，公司亦沒有義務進行間諜活動。（資料照片）
華為高層表示，即使北京當局提出要求，公司亦沒有義務進行間諜活動。（資料照片）
分享

北京間諜

相關新聞

香港「占中」最後被告 判關8個月

2019-06-11 00:19

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

中國熱傳諷習文章：全國最大的小學生 該下課了

2019-06-09 17:43

美國財長米努勤會晤易綱：雙方坦誠討論貿易問題

2019-06-09 16:42

民主女神倒塌之後：「記憶六四」的歌曲與史料

2019-06-09 12:20

大阪「川習會」前夕 易綱與米努勤今會面

2019-06-09 12:07

港媒評2020：無論藍綠白 兩岸關係都是必考題

2019-06-09 11:34

解放軍艦突訪澳洲 竟搬走數十箱奶粉

2019-06-09 10:21

貿戰對內喊話 新華社：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-09 09:47

陸將建技術安全管理清單 環時：反制美國

2019-06-09 09:31

反修逃犯條例！港今大遊行 7國23城聲援

2019-06-09 00:30

習近平：川普是朋友…下台險跌跤 普亭搖搖頭

2019-06-09 00:28

陸祭出「國家安全法」 建立國家技術安全管理清單制度

2019-06-08 23:04

近期公布 中國建立技術安全管理清單制度

2019-06-08 21:11

孟晚舟引渡案 加拿大明年1月聆訊

2019-06-08 16:20

入港被拒返回灣區 封從德：一國兩制沒了

2019-06-08 15:42

易綱明會美財長 議題聚焦「川習會」的貿易談判

2019-06-08 15:28

TVB主持人反修例 林泳淘遭雪藏2個月

2019-06-08 15:04

遊行戒備！立會裝鋼板 水炮車不出動

2019-06-08 15:04

94台嫌遭西國遣陸 人權團體憂恐成另類送中條例

2019-06-08 13:19

林鄭端午節頒獎遇抗議 反送中成員「送粽」

2019-06-08 13:11

香港「反送中」明大遊行 香港6大學校園出現黑布抗議

2019-06-08 13:10

習近平：「一帶一路」並非中國的殖民計畫

2019-06-08 12:36

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

香港反送中運動 韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」

2019-06-10 12:13

外媒看「反送中」：97年後最大規模示威 挑戰中國掌控

2019-06-10 13:00

回應反送中遊行 林鄭月娥提四點工作盼解疑慮

2019-06-10 12:34

港人為何反送中？呂秋遠用《九品芝麻官》談其中關鍵

2019-06-10 10:46

不知道反送中？ 韓國瑜：要全部了解再完整說明

2019-06-10 18:08

林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市

2019-06-11 00:58

廣西玩260米玻璃滑道 衝破護欄7死傷

2019-06-10 16:54

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

美國警告：「送中」危及香港的貿易及經濟特殊待遇

2019-06-11 07:41

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

港人反送中遊行 馬英九：審慎看待香港政府處理

2019-06-10 10:58

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

韓反送中三不 林濁水酸：韓打鼓暈 大家聽捍衛到頭昏

2019-06-11 06:51

「反送中」垃圾遍地 環團：為香港抗爭，為何又這樣對香港？

2019-06-10 18:29

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

人行暗示人民幣匯率「沒底線」 自信何來？

2019-06-10 21:27

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

香港反送中大遊行 中國防火長城止不住討論

2019-06-10 12:26

大陸進口減8% 三年最慘

2019-06-10 23:24

桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10

港人對槓習近平、港府背後有北京 這回強硬難妥協

2019-06-10 16:41

香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

2019-06-10 10:54

水淹大陸東南4省 江西、廣西共11死

2019-06-11 00:21

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

港府硬修逃犯條例恐傷獨立關稅區 美歐齊反彈

2019-06-11 00:37

人行暗示取決市場供需 匯率彈性無紅線

2019-06-10 16:32

Kolas：台灣是我們國家 絕不做下一個香港

2019-06-10 12:24

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58

朱立倫挺反送中：今天不可以是另一個六四

2019-06-10 11:01

撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56

聲援反送中遊行 陳其邁：發大財的口號只是泡沫

2019-06-10 16:28

影／港人百萬人反送中 林右昌：一國兩制沒有市場

2019-06-10 17:04

「反送中」遊行衝突港警清場 特首回應

2019-06-10 14:28

影／台灣青年挺香港 堅決抗議反送中

2019-06-10 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top