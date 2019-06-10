日本政府：期待香港民主的發展

2019-06-10 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



香港「反送中」遊行，百萬人上街反對逃犯條例修訂，引起國際關注。

時事通訊報導，日本官房長官菅義偉在例行記者會表示，期待香港能在「一國二制」，維持一如既往自由開放體制，以民主的方式有力發展。

菅義偉表示，自由開放的香港社會對日本在內整個區域的繁栄與發展，扮演著著極為重要的角色。同時他也提到，包括為保護日僑的角度在內，日本政府會保持關心持續關注後續發展。