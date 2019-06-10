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推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08聯合報 記者羅印冲╱即時報導

新浪財經前日推送一篇談及林志玲結婚的文章，該文先用粗俗言語評價林志玲，又稱其老公「有一點猥瑣」，並「斷言」「林志玲這個婚姻絕對是一次失敗的IPO（首次公開招股）」。港媒報導，該文發出後，被不少網友怒批毫無底線無法容忍；新浪財經為此致歉，相關編輯被開除和勸退 。

香港明報報導，林志玲6日宣布結婚，男方是日本男子組合EXILE成員AKIRA。林志玲結婚的消息很快被瘋傳，網友也紛紛在社交媒體上為林志玲送祝福。

不過，新浪財經8日的一篇推文卻讓人大跌眼鏡。該篇題為《為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO》，該文來自名為「商業銳眼評論」的自媒體，作者署名為「不二」。

新浪財經官方微博引用該文內容，稱「林志玲結婚了。一個憑藉著一副嗲聲奶腔讓無數亞洲男人幻想且下體腫脹的44歲女人，終於結婚了。且不說她老公看起來有一點猥瑣，僅從名不見經傳上考慮成本和收益，林志玲的這個婚姻絕對是一次失敗的IPO。」

該文章經新浪財經轉發後，惹來網友不滿。有網友表示，「可以不祝福，但不可惡意的攻擊人家，這都可以上法院告他了。」網友認為文章不僅蹭林志玲結婚的話題，且蹭流量蹭得非常惡意，用詞惡毒，正常人都無法容忍這樣的說辭，毫無底線。

新浪財經隨後發布致歉聲明，表示「給用戶造成困擾，尤其給林志玲女士造成極大傷害，誠摯致歉」。此外，將對推文的編輯負責人與負責審核的編輯予以開除和勸退處理；對文章及自媒體公號進行刪除，同時清退了該自媒體在新浪平台的帳號。

觀察者網查詢發現，文章原作者「商業銳眼評論」的公眾號目前已經不存在。

林志玲結婚的消息很快被瘋傳。香港明報
林志玲結婚的消息很快被瘋傳。香港明報
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