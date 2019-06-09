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習近平：川普是朋友…下台險跌跤 普亭搖搖頭

2019-06-09 00:28聯合報 記者林庭瑤／綜合報導

影音／取自ODN

大陸國家主席習近平（中）在俄羅斯演講完後與台下貴賓握手時重心不穩差點失足，俄羅斯...
大陸國家主席習近平（中）在俄羅斯演講完後與台下貴賓握手時重心不穩差點失足，俄羅斯保鏢緊急護駕，旁為俄羅斯總統普亭。 （路透）
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中國大陸國家主席習近平七日在俄羅斯參加第廿三屆聖彼得堡經濟論壇發言時，稱美國總統川普為「我的朋友」，指他和川普都不願看到中美完全割裂開。不過，中共官媒報導並未出現這段內容。

根據俄羅斯衛星通訊社中文網報導，習近平在聖彼德堡國際經濟論壇全會上發言時說，中國和美國雖然現在有一些貿易摩擦，但兩國現在已經是「你中有我，我中有你」。

大陸國家主席習近平對著「拯救」他的俄羅斯保鏢露出開心笑容。 （路透）
大陸國家主席習近平對著「拯救」他的俄羅斯保鏢露出開心笑容。 （路透）
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習近平說：「中美之間交往頻繁、利益融合，我也很難設想中美全部割裂開。我想，那種情況不僅我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到。我的朋友川普總統，我相信他也不願意看到。」

關於全球化出現的問題，習近平表示，不能因噎廢食，動輒採取保護主義、單邊主義措施，不能採取以鄰為壑的自私做法，並強調中國不是要另起爐灶，而是要完善現行國際體系。普亭也在旁聆聽。

不過，新華社昨天發出的相關習近平訪俄報導，並未提及上述說法。

自美國五月調高對中國進口商品的關稅稅率後，中共官媒連續刊發多則態度強硬的批評美國文章，並多次重申對於貿易戰「中國不願打，不怕打，必要時不得不打」，批美立場尚未見放緩。

這場論壇結束時還發生一段插曲，習近平離場前在台上，與台下第一排嘉賓握手，但握到一半時，一個重心不穩差點向前傾斜，引起一陣騷動，所幸身旁俄羅斯保鏢反應快，隨即將手掌貼在習近平胸前，將他扶回講台，才沒掉落台下，有驚無險。

此一插曲立刻引發現場騷動，連原本也在台上和來賓講話的俄羅斯總統普亭，轉頭才發現習近平差點跌倒。但普亭看見後，僅淡定地搖搖頭，並未立即上前詢問習近平狀況，表現超級冷靜。

習近平五日訪問俄羅斯三天，八日上午已返抵北京。習近平此次出訪率領一千人的代表團出席，期間中方與俄羅斯在電子商務、電信、天然氣和其他領域上簽署數十份商業合約。

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